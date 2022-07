Partido Morado acude al Poder Judicial en su intento de retornar a la carrera electoral

Guillermo Flores pretendía ser el próximo alcalde de Lima.

Desde el 11 de julio el sueño del Partido Morado de ganar la alcaldía de Lima había quedado descartada luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolviera dejarlos fuera de carrera. Sin embargo, el partido político ha presentado una acción de amparo ante el Poder Judicial con la esperanza de que este poder del Estado ordene al JNE se le permita a Guillermo Flores ser candidato por la mencionada agrupación.

El procedimiento será revisado por el Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima a cargo del juez Iván Cabrera. “El Partido Morado espera que los jueces constitucionales hagan primar la Constitución y la correcta interpretación de la ley electoral en este caso”, se lee en el comunicado difundido por la agrupación político a través de sus redes sociales.

El partido que pretendía postular a Guillermo Flores a la alcaldía de Lima busca con esta acción de amparo que el Poder Judicial deje sin efecto la resolución del JNE de inicios de julio en el que se le niega la participación a su candidato. “Nosotros cumplimos con el procedimiento y el plazo para reemplazar a una candidata a regidora que renunció a la lista, lo cual el organismo electoral cuestiona”, dice la misiva presentada.

Comunicado del Partido Morado anunciando la presentación de la acción de amparo.

El Jurado Electoral Especial (JEE) rechazó la lista de los Morados para las elecciones debido a que no aceptó la solicitud de reemplazo de Elsa Almendra Rodríguez Valverde, quien sustituiría a la renunciante candidata a regidora Lisseth Meléndez Vargas. Al no admitir la inclusión de Rodríguez Valverde, dicho tribunal sostiene que la agrupación no cumplió con la cuota de 20% de candidatos jóvenes que establece la Ley de Elecciones Municipales.

Por su parte la agrupación cuestiona la labor del Jurado Nacional de Elecciones al señalar que este desconoce “su propia normativa” y que ha dado “una interpretación errónea en una clara vulneración del derecho fundamental a la participación política”.

El nombre de Guillermo Flores llamó la atención al aparecer entre los primeros cinco puestos en las encuestas. La última vez que apareció en una de estas figuraba con 3.3%. En el mismo estudio a cargo se CPI, Daniel Urresti y Rafael López Aliaga se mantenían en los primeros lugares de intención de voto para la alcaldía de Lima Metropolitana. Un panorama que se ha repetido a lo largo de los últimos meses cuando se le ha preguntado a la ciudadanía a quién consideran como potencial burgomaestre.

Según una última encuesta de la empresa CPI, el exministro del Interior cuenta con 17.1% de aceptación. Es seguido por el líder de Renovación Popular con 16,7%. El resultado cuenta con un margen de error de 4,4%, cuyo trabajo de campo se hizo del 28 de junio al 2 de julio.

Es así que George Forsyth, de Somos Perú, registra un 7,8%. El exalcalde de La Victoria también se consolida en el tercer lugar y buscará liderar a Lima tras el fracaso que significó su candidatura presidencial el año pasado. Seguidamente está Luis Molina por Avanza País. El burgomaestre de Miraflores tiene 6,6%.

Más abajo de los punteros están Guillermo Flores del Partido Morado con 3,3%, mientras que el excongresista Omar Chehade con 2,1%. La tabla lo completan Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú (1,1%), Yuri Castro de Perú Libre (0,8%), Elizabeth León de Frente de la Esperanza (0,6%) y, por último, Julian Lingan del Partido Patriótico del Perú (0,5%).

