Ricardo Morán: demanda que buscaba inscribir a sus hijos en el Reniec fue desestimada

Ricardo Morán lamenta decisión de juez que falló a favor de el Reniec. (Foto: Instagram)

Ricardo Morán sigue luchando por los derechos de sus hijos. A través de sus redes sociales, el exjurado de Yo Soy reveló que la demanda de amparo que formuló contra el Reniec fue rechazada por el juez Juan Fidel Torres Tasso, por lo que sus pequeños siguen sin tener la nacionalidad peruana.

“ Es una sentencia inconstitucional porque viola el principio de jerarquía constitucional del artículo 51 de la Constitución, que indica que a cualquier hijo o hija de peruano viola la Constitución . El juez está anteponiendo el Código Civil por encima de la Constitución (...) Esto desprotege y le quita derechos a mis hijos”, comentó bastante indignado.

Como se recuerda, desde que nacieron Catalina y Emiliano, Ricardo Morán a buscado inscribirlos en el Reniec para que sean reconocidos como peruanos, pero la entidad del Estado le ha puesto más de una traba debido a los vacíos legales que existen.

Desde ese momento el productor de televisión ha contado en sus redes sociales todos los pasos que ha seguido para lograr su objetivo, como levantar una demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, el cual finalmente tiene una sentencia.

Lamentablemente para el exjurado de Yo Soy, el juez Juan Fidel Torres Tasso del Noveno Juzgado de la Corte Superior de Lima no le dio la razón, por lo que sus hijos siguen sin ser registrados como peruanos y no pueden de gozar de los derechos que tienen los menores en el Perú.

El productor de televisión demandó a el Reniec por no admitir la inscripción de sus hijos; sin embargo, la justicia no le dio la razón.

SUS HIJOS NO TIENEN UNA MADRE LEGAL

Ricardo Morán contó que sus hijos nacieron de un vientre subrogado, por lo que sus pequeños no cuentan con una madre, pues una mujer anónima donó sus óvulos para que ellos puedan nacer.

Asimismo, relató que el Código Penal solo protege a las mujeres de los hombres que las abandonan, pudiendo inscribir solas a sus hijos, pero en el caso del varón no existe ninguna ley que los ampare, por lo que no pueden inscribir ellos solos a sus pequeños.

SEGUIRÁ LUCHANDO

Ya hace unos meses Ricardo Morán señaló que no daría su brazo a torcer en su lucha por la inscripción de sus hijos como ciudadanos peruanos, por lo que luego de este fallo deberá recurrir a otras instancias para buscar que su pequeños sean reconocidos por el Reniec.

“ No lo voy hacer. Tengo una formación estricta de mi familia en relación a lo que es justo y lo que no es justo, lo que es correcto y lo que no es correcto ”, señaló el artista hace algún tiempo atrás.

SEGUIR LEYENDO: