Melissa Klug se enoja con psicóloga que le recomendó no tener más hijos: “Yo decido, es mi cuerpo”

Melissa Klug no dudó en expresar su fastidio con la psicóloga de América Hoy, Lizbeth Cueva, quien le recomendó que ya no tenga más hijos y se dedique solo a ella. Asimismo, le recordó que ya ha tenido 5 embarazos y que es hora de que encuentre a una pareja que la acompañe a disfrutar su vida.

La empresaria asistió este lunes 25 de julio al programa de Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. En el espacio de América TV, la empresaria no dudó en hablar sobre su situación con Jesús Barco, indicando que no hay apuro en casarse, y que si Dios quiere se concretara. Ante ello, la psicoterapeuta de América Hoy pidió la palabra e indicó que este tipo decisiones se toman con la pareja, no se dejan en manos los Dios ni algo fortuito.

Cueva señaló que ella es muy creyente, sin embargo, es importante saber que cuando uno se compromete es porque ya hay una fecha de por medio, y no es un tema del destino. Melissa Klug indicó que sí hay fecha pero no quería hablar al respecto, pues no tenía apuro de que la boda se concrete de manera inmediata.

La psicóloga señaló que entendía la situación, sin embargo, terminó haciendo un comentario que no le gustó para nada a Melissa Klug. “Es un consejo, me gustaría que ella pueda tener otro compañero de vida, pero no tener más hijos”, señaló la profesional, sorprendiendo a la empresaria a los conductores de América Hoy.

Melissa rápidamente respondió que respeta el consejo, pero que es su cuerpo y su decisión. “Yo decido, es mi cuerpo. Respeto lo que la doctora diga, pero si deseo tener otro bebé, es mi decisión”, dijo la empresaria.

La terapeuta intentó explicarle que con un bebé no podría disfrutar su vida en pareja o dedicarse a ella, a lo que Melissa señaló que nunca ha tenido problema en ello, y que con sus hijos ha podido viajar o disfrutar de la vida como ha querido.

En otro momento, Melissa Klug habló sobre la posibilidad de que su hija Samahara y Youna lleguen a casarse. La empresaria señaló que no estaría de acuerdo, pues aún son unos mocosos.

“No me gustaría que le pida la mano, mi hija todavía va cumplir 20 años, tienen la misma edad, son unos mocosos. Tienen que vivir, el hecho de que tengan una hija está bien, son una familia, pero yo creo que para el matrimonio tienen que estar un poquito más centrados, más maduros”, señaló.

Según se sabía, Samahara y Youna convivían, por lo que ya podría considerarse un matrimonio. Sin embargo, Melissa sorprendió con una aclaración.

“Conviven, no convive, conviven, no conviven” , fueron las palabras de Klug, dando a entender que la relación no va viento en popa.

