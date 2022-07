Defensora Eliana Revollar sobre Pedro Castillo: “Si renuncia destraba las posibilidades para resolver la crisis”

Eliana Revollar es titular interina de la Defensoría del Pueblo.

La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, señaló que la renuncia del presidente Pedro Castillo puede ser la salida a la grave crisis política en la que se encuentra el país tras un año de gobierno. Como se sabe, el mandatario afronta cinco investigaciones fiscales por diversos casos como Puente Tarata, ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, la licitación del biodiesel, protección a los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez, y el plagio de su tesis de maestría.

“La renuncia (del presidente Castillo) siempre es una posibilidad que está abierta, es un acto de voluntad, porque si el señor renuncia destraba las posibilidades para resolver la crisis, pero se lo han pedido en todos los tonos y no lo hace suyo”, indicó Revollar en entrevista con el diario El Comercio. Añadió que el jefe de Estado “cree que hay una afectación hacia su persona, que hay un sector que está en contra de él”.

La titular de la Defensoría del Pueblo enfatizó que si Castillo no renuncia, el Congreso de la República tiene los mecanismos constitucionales para acabar con la inestabilidad política. De otro lado, aseguró que, ante la eventualidad de la salida del presidente y la inhabilitación de la vicepresidenta Dina Boluarte, la nueva Mesa Directiva del Parlamento debería tomar “decisiones desligandose de los intereses personales, partidarios, y que haya grandeza de quienes tienen que decidir y que se decida lo mejor para el país”.

Sobre el balance de este primer año, Revollar apuntó que “hemos llegado a un año con cerca de 60 ministros y la población le ha exigido (al presidente) la salida de personas que no tenían competencias, pero muchas veces quienes las reemplazaron tenían peores credenciales”. Puso como un ejemplo la designación del hoy prófugo Juan Silva, quien no tenía experiencia en el sector Transportes. “Hemos visto cómo se ha ido nombrando ministros que no han dado la talla para conducir las políticas”, zanjó.

ESCÁNDALOS

En estos 365 días, el presidente Pedro Castillo y su entorno se han visto envueltos en un total de 237 escándalos, según una investigación realizada por el diario El Comercio.

Cada 36 horas, en promedio, la gestión de Castillo Terrones ha sido involucrada en denuncias, cuestionamientos a designación de funcionarios, críticas a sus declaraciones, entre otros, que se detalla a continuación.

DENUNCIAS E INVESTIGACIONES

Desde el 28 de julio del 2021, se ha registrado 77 denuncias e investigaciones.

El caso más polémico es la investigación que realiza la Fiscalía al presidente de la República por ser el presunto cabecilla de una organización criminal, tráfico de influencias, colusión agravada y delitos contra la administración pública bajo el delito de encubrimiento personal por los casos del Puente Tarata III, ascensos en las FF.AA., la fuga de funcionarios cercanos a su gobierno y la injerencia en la compra de Biodiesel a Heaven Petroleum Operators por parte de Petroperú.

DENUNCIAS PERIODÍSTICAS

En lo que va del mandato de Castillo Terrones, se ha reportado 31 denuncias periodísticas en torno a presuntos actos de corrupción como el caso del MTC, que vinculan al mandatario, al exministro Juan Silva y el exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, estos últimos prófugos de la justicia.

DECLARACIONES MÁS CUESTIONADAS

Como se recuerda, el jefe de Estado se mantuvo alejado de los medios de prensa durante más de 100 días , lo cual fue hecho de cuestionamientos desde diferentes sectores.

Entre sus declaraciones más polémicas se encuentran las siguientes frases:

- “Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de educación peruana. ¿Por qué no se centran en los temas importantes?”, el pasado 21 de febrero.

- “No vamos a tener temor a esos titulares que se mastican a medianoche. Tenemos una agenda propia, una agenda Perú”, el pasado 28 de abril.

- ¿Ustedes cree en la prensa, en los periódicos? ¡Ha llegado el momento de creer en el mismo pueblo!”, el último 17 de julio durante una actividad oficial.