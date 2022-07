Avanza País se divide por la candidatura de Gladys Echaíz

Bancada de Avanza País.

Pese a que son uno de los promotores de la candidatura de Gladys Echaíz para que presida la Mesa Directiva del Parlamento, los integrantes de la bancada de Avanza País no votará en bloque a favor de la ex fiscal de la Nación. Así se ha dado a entender tras las posturas públicas de sus miembros en redes sociales y medios de comunicación.

La congresista Rosselli Amuruz informó que respalda la lista de Lady Camones (Alianza para el Progreso), que estará acompañada por Martha Moyano (Fuerza Popular), quien va a la primera; Digna Calle (Podemos), en la segunda; y Wilmer Elera (Somos Perú), en la tercera vicepresidencia, respectivamente.

“Tengo el deber y la obligación moral de estar a lado del bloque democrático, en consonancia con la historia. Pueden existir buenas intenciones por parte de la respetable Dra. Echaíz, pero necesitamos la unión de las fuerzas opositoras para impedir que el comunismo gane la Mesa Directiva”, escribió en su cuenta de Twitter.

La postura de Amuruz no es sorpresiva porque asistió el sábado último a una reunión para firmar un pacto de honor que certifica, claramente, el respaldo a Camones. Esto también lo hicieron José Williams, Juan Burgos y Diana González. A pesar de que no está su rúbrica, Diego Bazán también respalda a la candidatura de la legisladora de APP.

Tengo el deber y la obligación moral de estar a lado del bloque democrático, en consonancia con la historia. Pueden existir buenas intenciones por parte de la respetable Dra. Echaíz, pero necesitamos la unión de las fuerzas opositoras para impedir que el comunismo gane la Mesa D. — Rosselli Amuruz (@RosselliAmuruz) July 24, 2022

Por su parte, Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva de María del Carmen Alva, indicó que que cuatro parlamentarios optaron por respetar el acuerdo asumido en el 2021 para que alguien de Alianza para el Progreso sea quien lleve las riendas del Parlamento en este segundo año.

“Hemos tenido distintas decisiones en la bancada, pero en el tema más importante que es que cese el Gobierno de Pedro Castillo e ir por la vacancia, ahí estamos bien unidos, pero sí hay cuatro congresistas que están apoyando la lista liderada por APP y somos seis los que estamos apoyando la candidatura de Gladys Echaíz”, declaró al programa dominical Cuarto poder.

En este bloque de Avanza País, aparte de Chirinos, los que votarían por Echaíz serían los congresistas Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Norma Yarrow y María Córdova.

En esa línea, Chirinos no desperdició la oportunidad para atacar al partido de César Acuña. “Hay congresistas que ya se habían comprometido con el otro lado. Algunos han querido respetar el acuerdo que se hizo el año pasado sobre que APP debía tener la Mesa Directiva, pero fue el año pasado cuando no conocíamos el comportamiento de las demás bancadas. Ha pasado un año y no se puede dar el respaldo a una bancada como APP que todo el tiempo han blindado al gobierno de corrupción de Pedro Castillo” , apuntó.

GUERRA ENTRE BANCADAS

Lo cierto es que la candidatura de Gladys Echaíz también ha desatado una guerra entre las bancadas de Renovación Popular y Fuerza Popular.

El congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) cuestionó públicamente al fujimorismo de ser, ahora, un aliado del gobierno de Pedro Castillo. “Fuerza Popular nos propone dejar de postular, eso quiere decir que ahora están más cerca de Pedro Castillo. Bueno, nosotros respondemos “Que el Perú vea quien realmente está contra el comunismo y este desgobierno”” , escribió en su cuenta de Twitter.

Hoy sucede lo mismo, FP nos propone dejar de postular, eso quiere decir que ahora están más cerca de PC.

Bueno, nosotros respondemos “Que el Perú vea quien realmente está contra el comunismo y este desgobierno” (2/3) — Jorge Montoya 🇵🇪⚓️ (@Alm_Montoya) July 24, 2022

La respuesta no se hizo esperar desde el fujimorismo. “Lamentamos que miembros del bloque democrático hayan optado por dividirnos, inclusive rechazaron públicamente ir en otra lista. Fuerza Popular no puede ir con Perú Libre tal y como la dra. Echaíz lo ha deslizado, menos en momentos donde la oposición debe estar más unida que nunca”, escribió Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) ayer en abierta crítica a Renovación Popular.

Hoy, Barbarán volvió a cuestionar a los que impulsan la candidatura de Echaíz. “Ser coherente no significa imponer una lista sin buscar consenso en medio de esta fatal crisis. Dios permita la reflexión de todos los congresistas que realmente quieren ponerle fin a este nefasto gobierno y a los que están en duda, ponderación y cambio”, agregó.

2 + 2 = 4

Ser coherente no significa imponer una lista sin buscar consenso en medio de esta fatal crisis. Dios permita la reflexión de todos los congresistas que realmente quieren ponerle fin a este nefasto gobierno y a los que están en duda, ponderación y cambio. — Rosangella Barbarán 🇵🇪 (@rbarbaranr) July 24, 2022