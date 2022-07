Lady Camones fue hallada responsable en la expedición irregular de DNI cuando era gerente de Reniec en Áncash

| Foto: Congreso de la República

Hoy se oficializó la candidatura de Lady Camones a la presidencia del Congreso de la República. La bancada de Alianza para el Progreso (APP) apuesta por ella para reemplazar a María del Carmen Alva (Acción Popular) en la dirección de la Mesa Directiva. En su fórmula estará acompañada por Martha Moyano (Fuerza Popular), quien va a la primera; Digna Calle (Podemos), en la segunda; y Wilmer Elera (Somos Perú), en la tercera vicepresidencia, respectivamente.

Lejos de su labor parlamentaria, Camones también tiene un dato desconocido respecto a su pasado como funcionaria pública en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), donde estuvo desde 2003 hasta 2018. La parlamentaria aparece en un informe de la Controlaría General de la República por una negligencia administrativa en 2011.

Según el informe N.º 006-2012-2-0646, Camones tuvo “responsabilidad administrativa” por no cumplir sus labores como jefa regional de la gerencia de operaciones registrales del Reniec en Chimbote.

Informe de la Contraloría sobre Lady Camones.

“Por lo que se identifica la responsabilidad administrativa funcional leve de la señora Lady Mercedes Camones Soriano, jefe regional Chimbote, al haber incumplido con las funciones inherentes al cargo desempeñado de acuerdo a lo establecido en el artículo 82 del Reglamento de Organización y Funciones – ROF, aprobado con la resolución jefatural nº 855-2010-JNAC/RENIEC de 29 de setiembre de 2010, y en el Manuel de Organización y Funciones – MOF, aprobado con resolución jefatural nº 875-2010-JNAC/RENIEC de 1 de octubre de 2010″, se lee en el informe.

En el documento de la Contraloría General se apunta que la congresista Camones no notificó oportunamente a personas que habían solicitado el Documento Nacional de Identidad (DNI) para menores de edad y que fueron rechazados por errores a pesar de que era su obligación en ese entonces que todos los menores tuvieran DNI en Áncash.

Sin embargo, no fue el único cuestionamiento. En el mismo informe de la Contraloría se indica que la congresista Camones, en su calidad de jefa regional del Reniec, autorizó la expedición de DNI a menores de edad únicamente a los de hospitales de Essalud y el Ministerio de Salud, pero se excluyó a otras instituciones como la Maternidad de María de Chimbote.

“Por lo que se identifica la responsabilidad administrativa funcional leve de la señora Lady Mercedes Camones Soriano, jefe regional Chimbote, al haber dado cumplimiento a lo establecido en la resolución jefatural nº 0024-2012-JNAC/RENIEC de 30 de enero de 2012 que dispuso la gratuidad de las inscripciones del DNI, solo a los hospitales y centros de salud del MINSA y ESSALUD y no a otras instituciones como “Maternidad de María”, que no pertenece a ninguna de estas instituciones, así como no haber cumplido el memorando nº 000047-2012/GOR/RENIEC de 20 de enero de 2012, con lo cual la Gerencia de Operaciones Registrales, le comunicó el impedimento para la expedición de trámites de DNI gratuito en la ORA “Maternidad de María” de Chimbote”, se apunta en el documento.

Infobae buscó en reiteradas oportunidades los descargos de la congresista Camones, pero no obtuvimos respuesta.

PERFIL FUJIMORISTA

Camones, abogada de profesión, logró un escaño por APP en la región Áncash. Según la Oficina Nacional de Procesos Electorales, consiguió 2 640 votos. Antes, cabe precisar, fue candidata del partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori al Gobierno regional de Áncash en las elecciones regionales y municipales de 2018. De hecho, ella recibía un apoyo público del excongresista fujimorista Carlos Domínguez, quien le acompañaba a sus actividades proselitistas.

Lady Camones cuando postulaba por el fujimorismo al lado del excongresista Carlos Domínguez, quien le acompañaba a sus actividades proselitistas.

En marzo pasado, Camones señaló en una entrevista en Panamericana Televisión que el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, debía salir en libertad tras el cuestionado fallo que el Tribunal Constitucional le concedió.

“Consideramos que, dentro del respeto y la consideración que se tiene al dolor por las víctimas por los cuales se condenó a Alberto Fujimori, debemos tener el lado humanitario, estamos hablando de una persona que está cerca de los 85 años que tiene múltiples enfermedades y creo que merece vivir los últimos días de su vida fuera de esta prisión”, indicó.