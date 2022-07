Roberto Mosquera habló del crecimiento de Sporting Cristal, los refuerzos y el duelo contra UTC

Roberto Mosquera sacó campeón nacional a Sporting Cristal el 2012 y el 2020. | Foto: Getty Images

Sporting Cristal no pudo salir ganador del Torneo Apertura, aunque hasta las últimas fechas se mantuvo en la lucha junto a Sport Huancayo y Melgar de Arequipa. Sin embargo, mostró una mejoría con respecto al inicio de año, que fue caracterizado por la irregularidad. En ese sentido, Roberto Mosquera habló de esta situación y del punto de inflexión para que lleguen al buen momento futbolístico.

“ Creo que ha sido producto del envión que tuvimos en esta primera parte del torneo. Veníamos demostrando una recuperación y un crecimiento individual, que hizo a la propuesta colectiva más rica. Veníamos con esa fuerza y acicaló este momento los días que tuvimos de descanso, el cual reafirmamos la idea, recuperamos lesionados, los jugadores que habían venido recién se plegaron al colectivo”, señaló en una entrevista para el canal de YouTube, Cristal TV.

En eso, se refirió a la circunstancia decisiva para que los ‘celestes’ hayan terminado en una buena posición en el primer certamen del año y en el Clausura se mantengan entre los primeros de la tabla.

“Hubo un punto de quiebre con Vallejo, donde el equipo muy noble fue muy lastimado. Pero nosotros somos fuertes de espíritu y lo estamos demostrando, porque estamos en Sporting Cristal y sabemos que la exigencia no va a cambiar jamás. Estamos acostumbrados a eso. Esos 12 partidos nos enaltecen. No es fácil mantenerse en los primeros lugares y, sobre todo, respetar una forma de jugar”, comentó.

De hecho, ante el conjunto trujillano perdieron por 2-0 en la fecha 9. Aunque desde ese día, los ‘rimenses’ no conocen la derrota en el plano nacional (sí sucumbieron en Copa Libertadores) y sus siguiente resultados se dividieron entre victorias y empates.

Sporting Cristal perdió 2-0 ante César Vallejo por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1

Esta postura fue en parte al ambiente que se respira en La Florida, tal y como aseguró el entrenador de 66 años. “Uno de los secretos es la armonía. Eso no quiere decir que no haya diferencias, de formas de pensar. Pero acá si se piensa diferente, trato de convencerlos. Y si no los convenzo, me tendrán que convencer que hay otro camino alterno. El clima de Sporting Cristal no lo sentirían como venir a trabajar, sino más bien como un placer”, declaró.

PRÓXIMO DUELO CON UTC

Por otro lado, Mosquera tuvo palabras respecto al siguiente contrincante de los ‘bajopontinos’, UTC en la misma ciudad de Cajamarca, al que ya tiene estudiado de cara al partido de este martes 26 de julio.

“Es un rival que le pondremos la máxima atención y el mayor de los respetos. Juegan 3-5-2. Hemos visto los últimos cuatro partidos. Tenemos una claridad sobre lo que podemos hacer. Eso no resuelve el partido en la medida de que entrenemos y le digamos a los jugadores la manera o el sistema con lo que vamos a jugar, comencemos a intentar ganar el partido”, expresó.

REFUERZOS

Finalmente, el estratega dejó en claro que los fichajes que contrató el club como Diego Buonanotte y Joffre Escobar arribaron en el momento preciso para que el plantel se haga más fuerte de cara al segundo semestre de la temporada.

“Han llegado en el momento justo, que es cuando tú ganas un partido contra Melgar sin Chávez, Yotún, Grimaldo. Quiere decir que lo que hablamos no era ‘floro’. Ellos han venido a sumar y cada vez más se adecúan a las necesidades que tenemos”, cerró.

Y es que ambos futbolistas venían con la consigna de reemplazar dos puestos claves: el argentino a Christofer Gonzales, mientras que el ecuatoriano al ‘9′, que anteriormente lo ocupó el colombiano John Jairo Mosquera. Sin embargo, han entrado como recambio en vista del óptimo rendimiento de Martín Távara, Alejandro Hohberg e Irven Ávila en el ataque, por lo que se espera que en las próximas fechas puedan ser más importantes en el once inicial.

El técnico peruano tuvo palabras sobre el crecimiento de su equipo tras un irregular inicio de año y el ambiente que se vive en La Florida. | Video: Cristal TV

