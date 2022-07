Miguel Trauco podría llegar al Besiktas tras la posible salida de su lateral, informan desde Turquía

Miguel Trauco podría continuar su carrera en Europa.

El nombre de Miguel Trauco vuelve sonar en Besiktas. El peruano, que se encuentra sin club después de la culminación de su contrato con Saint-Étienne, es una alternativa para reemplazar a Ridvan Yilmaz. Un medio de Turquía dio a conocer el interés de las ‘Águilas Negras’ por el defensor nacional.

Sabah Spor publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter: “Besiktas puede llenar la vacante de Ridvan Yilmaz con Miguel Trauco. Los gerentes le dijeron a Besiktas que podían traer al jugador de 29 años por una tarifa anual asequible”.

No es la primera vez que el exfutbolista de Universitario de Deportes es vinculado con el club turco. A finales de junio, tras quedar libre del Saint- Étienne, se comenzó a rumorear su posible llegada a Besiktas. Finalmente, esto no sucedió.

Infobae pudo conversar con Ahmet Nur Çebi, presidente de las ‘Águilas Negras’, a través de una llamada telefónica. Él desmintió los rumores que habían en cuanto al lateral izquierdo. “Nosotros no tenemos ningún interés por Miguel Trauco”, fue su respuesta en ese momento.

Foto: Twitter.

¿CÓMO LE FUE A TRAUCO EN FRANCIA?

Miguel Trauco sumó su primera experiencia europea cuando fue llamado a ser parte del plantel de Saint-Etienne en agosto del 2019. Desde entonces, ha sumado 72 encuentros, marcó dos goles y tuvo cuatro asistencias, llegando a acumular 5,377 minutos de juego, tanto en la Ligue 1, la Copa de Francia, la Copa de la Liga y la Europa League.

No obstante, Miguel Trauco no ha tenido la regularidad que espera en esta temporada 2021-22, con 21 encuentros y solo un gol. Si bien el comando técnico sí lo tuvo en cuenta para los duelos de revalidación de la categoría, el equipo no pudo superar al AJ Auxerre, por lo que descendieron a la Ligue 2.

Miguel Trauco luchando un balón con Lionel Messi en un PSG vs Saint Etienne. | Foto: Getty Images

SEGUIR LEYENDO