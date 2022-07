Gianluca Lapadula reveló la vez que rechazó a la selección peruana y el recuerdo que le dejó Ricardo Gareca

Gianluca Lapadula fue elegible por Perú por la nacionalidad de su madre, Blanca Vargas. | Foto: Getty Images

Gianluca Lapadula es uno de los mejores jugadores que tiene la selección peruana. De hecho, desde su incorporación en el 2020, ha sabido estar a la altura de las circunstancias y ha respondido con creces a cada llamado de parte de Ricardo Gareca. Precisamente, el futbolista se refirió a la salida del técnico de la ‘bicolor’ y reveló la primera vez que tuvo contacto con él.

Antes que todo, es importante mencionar que ‘Lapa’ vivió un momento espectacular en el Pescara de la Serie B italiana el 2016 (fue goleador con 30 dianas), motivo por el cual llamó la atención del ‘Tigre’ para sumarlo en la Copa América de ese año. Sin embargo, el jugador rechazó esta posibilidad, algo que reveló en una entrevista para el diario El Comercio.

“Me acuerdo de que el ‘profe’ vino en Italia el día de mi cumpleaños, el 7 de febrero. Fuimos a comer juntos. Pero la verdad, más que la selección me gustó el profe. Me gustó mucho. Tenía una manera de hablar y exponer sus ideas que me gustó mucho . Fue a partir de ese encuentro que mi esposa y yo empezamos a tomar clases de español”, señaló.

El presente que tuvo en ese club italiano, sumado a su partida al AC Milán imposibilitaron que opte por el elenco nacional, además de haber nacido y crecido en el país europeo. “Cuando me pidieron jugar la Copa América yo tenía pendientes los Play-Off con mi equipo, el Milan, y ahí podía pasar cualquier cosa”, comentó

Del mismo modo, aseguró que no se arrepienta de haber tomado esa decisión. “Creo que hoy tomaría la misma decisión. Cuando finalmente decidí ir a la selección fue porque ya sabía muchas más cosas del equipo y de Perú. Creo que salió bien así. Me habría gustado conocer Perú antes, cuando era niño, me habría encantado, pero estoy contento por cómo salieron las cosas”, dijo.

Por otro lado, tuvo palabras hacia el estratega argentino, de quien solo tiene palabras de gratitud por todo lo que le ha enseñado. “ Lo conocí como un padre, lo viví como un entrenador, pero sobre todo fue un amigo. Me enseñó muchísimo, me ayudó a levantar mi nivel, tengo mucho por qué agradecerle”, declaró.

Una de las revelaciones que dejó el ítalo-peruano fue que no sabe lo que pasará con el futuro de la ‘blanquirroja’, admitiendo sentimientos de tristeza y desconcierto y resaltando la gran labor de él y su comando técnico.

“Siempre he dicho que en la selección somos una familia y él es parte integrante de esa familia. Él no puede faltar. Además de tristeza también tengo miedo, porque no sé qué ocurrirá sin él y sin el comando técnico. No hemos clasificado al Mundial, pero llegamos hasta el final, y lo hicimos juntos. De verdad, yo creo mucho en él, en su trabajo, ojalá pueda revertirse la situación”, manifestó.

Finalmente, el futbolista del Benevento afirmó que seguirá acudiendo al combinado patrio si el nuevo DT requiere de sus servicios, a pesar de que el ‘Flaco’ no estará más. “Lo que puedo decirte es que, mientras la selección necesite de mí, siempre tendré la disponibilidad. La ausencia del profe me da mucha tristeza, no solo porque es una persona con una gran calidad humana, sino porque me gustaría seguir con la misma estructura, sin poner en riesgo todo lo que se ha construido en estos años. Sin embargo, a pesar de mis deseos, mi compromiso con la selección se mantiene”, concluyó.

El nacido en Turín tomó un fierro caliente en el ‘equipo de todos’. Y es que llegaba para reemplazar a Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, quienes venían sufriendo problemas físicos. Y vaya que cumplió al disputar 22 cotejos, en los que marcó 8 goles y asistió en 3 oportunidades.

