Pedro Loli hace aclaración sobre Fiorella Méndez: “Nuestra separación no tiene que afectar a nuestro hijo”

Pedro Loli aclara que tiene una buena relación con la madre de su hijo. (Foto: Instagram)

Pedro Loli no tiene ningún reparo en contestar sobre Fiorella Méndez, madre de su hijo. Como se recuerda, la pareja intentó recuperar su relación después de una infidelidad, pero no tuvo éxito. Sin embargo, eso no ha hecho que se lleven mal. Al contrario, el cantante ha indicado que tienen una buena relación por el bien del pequeño que tienen en común.

Recientemente, la pareja disfrutó de unas vacaciones en Disney, junto al menor. Ambos no dudaron en grabar sus experiencias en sus redes sociales. Consultados por este viaje, Pedro Loli indicó: “Estoy en Orlando porque siempre viajo por acá y se ha dado la oportunidad de traer a mi hijo y a mis papás para que puedan conocer y disfrutar. Ahora nos vamos a Miami, rumbo a las playas”.

“¿Fiorella también estuvo? Nosotros siempre hemos dicho que nuestra separación no tiene que afectar a nuestro hijo, y ella se unió a este viaje para disfrutar de la alegría de Alessio. Nosotros somos papás y queremos que Alessio esté bien siempre”, recalcó.

De esta manera, el cumbiambero dejó claro que no existe ningún conflicto entre ellos. Incluso, hace unos días, se atrevió a hablar del ampay que protagonizó la productora con Óscar del Portal, periodista que está casado.

“No quiero entrar en detalles, pero yo la pasé muy mal. Yo sé cómo uno a veces puede sentirse. Yo ya le dije que tiene mi apoyo, es la mamá de mi hijo. Lo único que quiero es que ella se sienta bien para que también esté bien con mi hijo. En algún momento hablamos, pero no en ese momento. Nadie es una santa paloma, pero ahí vamos tratando de mejorar como personas”, señaló en ese momento al reportero de Magaly Medina. Asimismo, indicó que no dudará en apoyarla siempre que lo necesite.

Pedro Loli se solidariza con Fiorella Méndez por ampay con Óscar del Portal. (Foto: Composición Infobae)

Respecto a su corazón, Pedro Loli aclaró que está lleno de amor por su hijo. “Mi corazón está bien, lleno de amor por mi hijo Alessio, yo creo en el amor para toda la vida y ese amor es mi hijo Alessio, pero si hablamos de parejas, por el momento estoy soltero”, dijo.

El artista es integrante de Grupo 5 y anuncia que muy pronto lanzará temas nuevos. Además, recientemente grabó junto a Yolanda Medina el programa En esta cocina mando yo, la cual se emitirá este domingo 24 de julio a la 7 p.m.

