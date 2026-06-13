La tajante postura de Sporting Cristal sobre trueque con Universitario: “Cada uno tiene su filosofía”

Universitario de Deportes intensifica su actividad en el mercado de pases con el objetivo de fortalecer su plantel para el Torneo Clausura 2026. La dirigencia evalúa un posible intercambio con Sporting Cristal, uno de los principales rivales en la lucha por el campeonato nacional.
Según reveló el periodista Julio Peña en el programa Fútbol Sátelite, la ‘U’ habría iniciado conversaciones para sumar a Ian Wisdom, mediocampista de 20 años que actualmente pertenece a Cristal y cuenta con contrato en vigor. Como parte de la propuesta, el club estaría dispuesto a incluir a José Rivera dentro de la negociación.
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Peña detalló que representantes de Universitario ya establecieron contacto con el agente de Wisdom, Raúl González. La intención es incluir a Rivera en el acuerdo, buscando evitar que el ‘Tunche’ sea transferido a Alianza Lima y, al mismo tiempo, facilitar la llegada de Wisdom como refuerzo para la ‘U’ en la próxima etapa del torneo.
¿Cuál es la postura de Sporting Cristal tras posible trueque con Universitario?
Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, se pronunció sobre los rumores que apuntaron a un intercambio de futbolistas para el Torneo Clausura 2026. El directivo dio una tajante postura al respecto y despejó dudas sobre la posibilidad de ceder a Ian Wisdom por el ‘Tunche’ Rivera.
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“Nosotros no lo hemos mencionado, no sé de dónde pueda salir esa noticia y no puedo pronunciarme sobre algo que no conozco”, apuntó Uribe en conversación con el medio Jax Latin Media.
Además, dio su apreciación sobre la determinación de no conceder a jugadores a los rivales directos, así como lo decidió la ‘U’: “Cada uno tiene su filosofía, su forma de ver las cosas y actuar, y nosotros tratamos de simplemente cumplir nuestro propósito respetando lo que quieren nuestros adversarios también, nunca enemigos, adversarios”.
“Estoy concentrado en Sporting Cristal”
Tras los rumores de una posible salida de Sporting Cristal para fichar por Universitario de Deportes, Ian Wisdom decidió hablar sobre su futuro generando muchas reacciones.
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“Estamos bien, vamos a ir a ganar. Ahora estoy concentrado en los partidos que tenemos por delante, que el hincha confie que sigan este campeonato que vamos a ir a ganarlo”, aseguró en el aeropuerto previo al duelo con Comerciantes FC por la Copa de la Liga 2026.
Sporting Cristal vs Comerciantes FC por la Copa de la Liga 2026
Sporting Cristal comienza su participación en la Copa de la Liga 2026 enfrentando a Comerciantes FC en Iquitos. El conjunto ‘cervecero’ buscará sumar sus primeros tres puntos en el Grupo J de la competencia, jugando como visitante en la Villa Emprendedora CFC.
El encuentro está programado para hoy, sábado 13 de junio, a las 15:30 horas (hora de Perú). La expectativa es alta, ya que Sporting Cristal aspira a arrancar el torneo con un triunfo ante un rival que juega en su casa.
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La transmisión del partido será gratuita y estará disponible a través de Bicolor +, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. De esta manera, los aficionados podrán seguir el debut de ambos equipos en el certamen sin costo, disfrutando del inicio de la jornada desde cualquier dispositivo conectado.
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