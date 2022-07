Mariana Llanos, la autora de “Corre, pequeño Chaski”, el libro que hace soñar a los niños con el imperio incaico

Mariana Llanos, escritora del cuento infantil "Corre, pequeño Chaski". (Foto: Infobae / Valeria Coca)

Mariana Llanos radica en Estados Unidos, pero sueña con Perú. Es amante de la cultura peruana, amor que impregna en sus cuentos para niños. “Kutu la ñusta diminuta”, la historia de una pequeña princesa que vive en el imperio incaico y que fue reconocida con el premio Campoy-Ada a la Literatura infantil. Uno de los pilares de la autora es la mezcla del quechua con el castellano que está presente también en su reciente libro, “Corre, pequeño Chaski” (Polifonía Editores).

“Me gusta pensar que mi libro es una pequeña máquina del tiempo que lleva al lector a nuestro pasado de una forma divertida, de una forma relajada, a observar justamente a un personaje tan interesante como el chasqui. Esta es una historia de ficción, pero nos permite explorar un poco más sobre la cultura peruana y nos hace abrir la curiosidad de niños y adultos”, dijo en en esta entrevista con Infobae.

— ¿Cómo surge la idea de contar la historia de un chaski desde la versión de un niño?

Sabía que quería escribir un libro basado en Perú. Estos personajes de los chaskis me vinieron a la mente. Yo leo mucho sobre historias, tengo el cerebro activo con imaginación de todos esos personajes. Así surgió esta idea.

— El libro también tiene muy presente el idioma quechua. ¿Cómo fue escribir en este idioma para que sea entendido fácilmente por los pequeños?

Era necesario llevar al personaje a su época. Entonces, obviamente, tienen que haber palabras en quechua porque, en el cuento, estamos en su época. Estamos en la época del Incanato. Quería ser lo más auténtica posible. También me parece que es hora que en Perú tengamos libros que nos acerquen y familiaricen con con nuestro segundo idioma y que no sea algo tan extraño tener palabras en quechua en los textos.

— No es la primera vez que escribes un libro contextualizado en el imperio inca. ¿Cómo es que te preparas para enseñar a través de tus libros, en este caso mediante el Pequeño Chasqui, sobre la cultura peruana?

Hay un gran trabajo de investigación cuando se escribe algo de ficción histórica, basado en la realidad. Yo puedo escribir ficción y puedo hacer cualquier cosa, puedo tener hasta extraterrestres. Quería algo basado en la realidad que tenga un sustento histórico porque este libro justamente va a dar la mano a niños y quiero que se sientan orgullosos de los sistemas que teníamos antes de los españoles.

En el caso de este libro leí varios, el principal fue el de María Rostworowski, Historia del Tahuantinsuyo, e investigaciones y diferentes artículos. El museo de Washington tiene bastante material educativo sobre los chasquis. Hubo bastante investigación que luego me ha servido para otros temas que estoy explorando por otros libros que he escrito. Esto me enriquece y me sirve cuando leo mi cuento y, sobre todo, cuando converso sobre los chasquis.

— Me comentas que te gustaría que los niños se sientan orgullosos de la historia de Perú. Cuando escribes este libro, ¿cuál crees que es tu principal objetivo al contar esta historia? ¿Qué te gustaría mostrarles con historia del Pequeño Chasqui?

Esa curiosidad e imaginación; y que piensen qué hubo antes, que investiguen la historia y cómo pueden rescatar esta historia del pasado o, incluso, del punto de vista artístico con las ilustraciones maravillosas de Mariana Ruiz Johnson. Hay que despertar la curiosidad de los niños y que saquen sus propias conclusiones.

— El Pequeño Chaski tiene una cercanía particular con los animales que forman parte del imperio incaico. ¿Esto refleja un poco la esencia de Mariana Llanos?

Sí, tengo un amor especial por los animales. Desde niña he sido muy preocupada por los animales y por nuestra relación con ellos como seres humanos. No creo que sea un vínculo de superioridad, sino más bien de reciprocidad. Compartimos el mismo el mismo planeta. El tema principal del libro es la bondad. En este libro el Chaski es súper generoso y bondadoso con los animales que se cruzan en su camino. Es importante darnos cuenta que nosotros que debemos tender la mano adonde vamos y creo que eso es, como peruanos, lo que nos va a llevar siempre a a ser mejores. Para mí, ese es un mensaje, que espero que también los niños rescaten del libro.

— Uno de los valores que menciona el libro y que me llamó mucho la atención es la solidaridad. Usualmente los valores que se buscan inculcar en los niños es principalmente el respeto, la responsabilidad, la honestidad, pero poco he visto hablar acerca de la solidaridad. ¿Cómo decidiste enfocarte en este valor?

Todos los valores que me has mencionado creo que son los que se quieren inculcar en los hijos, aunque, muchas veces, son muy individualistas. La solidaridad y la bondad son los valores de los cuales no estamos conscientes porque no nos atacan directamente a nosotros. Se debe romper esa pared y ofrecer la mano a otras personas porque todo regresa. Es mi filosofía personal

PRESENTACIÓN EN LA FIL

Mariana Llanos se presentará en la Feria Internacional del Libro (FIL Lima 2022) el próximo viernes 29 de julio a las 5:00 p.m. La autora compartirá con los niños y niñas, quienes disfrutarán de una sesión de cuentacuentos, taller de quipus y la canción inspirada en “Corre, pequeño Chaski”

