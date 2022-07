El tierno gesto de Laszlo Kovacs con su prometida a pocas horas de su matrimonio

Laszlo Kovacs dedicó emotivo video a su novia. (Foto: Instagram/@laszloloszla)

Este sábado 23 de abril, Laszlo Kovacs, el popular Tito de Al Fondo Hay Sitio, se unirá en matrimonio con la chiclayana Mili Asalde, su pareja sentimental. A pocas horas del esperado evento, al que asistirán algunas figuras de la serie, el actor nacional mostró su lado más romántico al dedicarle un conmovedor video a su amada en redes sociales.

Mediante su cuenta de Instagram, el artista de 43 años hizo un recopilatorio de sus mejores momentos al lado de su prometida: de viaje, disfrutando de los partidos de Perú, en la alfombra roja y hasta yendo en el transporte público. En todo momento, la pareja se mostró feliz por la compañía del otro.

“Te quiero cada día más, jamás podré dejar tu amor, no dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. Yo sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo, no quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana”, dice parte de la letra de “Nada cambiará mi amor por ti” de David Bisbal, canción que le dedicó Laszlo Kovacs a su novia.

Como era de esperarse, los usuarios explotaron de emoción y felicitaron a la pareja por la buena relación que llevan. También le expresaron sus mejores deseos para el día de su boda, que será bastante íntimo y al que solo asistirán Magdyel Ugaz y Gustavo Bueno, quienes interpretan a Teresa Collazos y Gilberto Collazos en Al Fondo Hay Sitio.

“Nos estamos casando muy enamorados y sabemos que tenemos muchos puntos positivos y fuertes. Además, ya estamos maduritos (risas) y sabemos lo que queremos. Mientras que tengo amigos que van por su segundo matrimonio, para mí lo bueno es que tengo toda la determinación de que esto es para toda la vida”, señaló el actor en una entrevista exclusiva con Infobae.

El tierno gesto de Laszlo Kovacs con su prometida | VIDEO: Instagram/@laszloloszla

LUNA DE MIEL SERÁ EN PUNTA SAL

Una vez digan “Sí, quiero” en el altar, Laszlo Kovacs se irá de luna de miel con su pareja a Punta Sal. Para ello, ha pedido un permiso, ya aprobado por la producción de Al Fondo Hay Sitio, para irse de viaje. Es así que los guionistas harán de todo para justificar la ausencia de Tito, integrante de la familia Gonzales, en la historia.

“Pedí el permiso con tiempo. No tengo idea cómo van a resolver esos días, que son pocos en verdad. Nuestra luna de miel son cuatro días, no más. Imagino que van a inventar algo para justificar el porqué Tito no aparece en el desayuno de los Gonzales”, comentó.

La entonces pareja de recién casados viajará al norte del país para festejar su unión matrimonial. “Yo soy del norte, así que el amor por el norte está ahí. Las playas son maravillosas. Tenemos nuestro Caribe peruano, estamos súper orgullosos”, agregó la actual pareja de Laszlo.

Laszlo Kovacks y su novia Milagros se alistan para su matrimonio civil. Foto: Captura de América televisión.

