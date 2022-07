Alejandra Baigorria perdió su maleta en su primer viaje familiar con Said Palao y su hija

Alejandra Baigorria perdió su maleta en su reciente viaje.

Alejandra Baigorria y Said Palao decidieron darse unas vacaciones junto a la hija del guerrero. Los tres tomaron un avión rumbo a Estados Unidos para que la menor conociera la ciudad y pudieran disfrutar juntos del calor del país norteamericano.

Sin embargo, lo que comenzó como una divertida aventura, se ha convertido en una pesadilla para la empresaria textil. Todos tomaron un vuelo en primera clase pero, al llegar a su destino, Baigorria Alcalá no encontró su maleta dónde tenía todas sus pertenencias para lucir en este viaje.

A través de sus redes sociales, la integrante de los combatientes hizo una serie de historias en las que compartió lo que venía viviendo. En sus videos contó que esta vez había sufrido una confusión y otra persona se llevó su maleta debido a que ambas eran iguales.

“Bueno chicos, no me había conectado ni subido historias porque les cuento que no tengo maleta. Voy a hacer un story time de lo que pasó, primera vez que me pasa que no tengo maleta, mi maleta desapareció. Una persona que tenía una maleta exactamente igual a la mía, igual de colorida se llevó mi maleta y dejó la suya y no sabemos el paradero de la chica”, comentó al principio.

Alejandra Baigorria perdió sus maletas en su reciente viaje con Said Palao y su hija. (Video: Instagram)

Seguido, aseguró que la única información que tiene de la otra persona es que vive en Texas y que podría ser de nacionalidad hindú debido a su nombre. Pero, hasta ahora no tiene ningún indicio de poder recuperar lo suyo.

“Solo sé, por la información de su maleta, que ella vive en Texas y es hindú por su nombre . Así que no tengo sostenes, no tengo calzones, no tengo cepillo de dientes, no tengo nada se llevaron todas mis cosas y estoy desesperada”, continuó explicando.

Pese a ello, está logrando sobrevivir estos días con algunas compras que ya tenía pendientes antes de viajas. Pero continúa esperando encontrar su maleta porque está sin sus cosas necesarias para el día a día. “Gracias a Dios había pedido algunas cosas por internet, unos politos y un short y no tengo nada más. Estoy con zapatillas y estoy muriéndome de calor porque no tengo sandalias. Como comprenderán estoy pasando un momento de crisis porque no tengo nada de nada. Esperemos y recemos que hoy aparezca mi maleta”, finalizó.

RENUNCIÓ A ESTO ES GUERRA

Alejandra Baigorria decidió dar un paso al costado en Esto es Guerra, tras perder en un circuito frente a Melissa Loza. La competidora de los Combatientes aseguró que no se siente al 100% para seguir en el programa y prefiere no hacer un esfuerzo que no le va a dar resultados.

A través de sus redes sociales, explicó que esto se debe a que no ha podido recuperarse completamente tras la lesión que sufrió en su tobillo en octubre del 2021. Por esa razón, considera que no ha podido ser la de antes.

El 20 de julio, la chica reality se comunicó con En Boca de Todos y ratificó su decisión. Aseguró que no volvería a la competencia. “Sí, totalmente (segura de su renuncia). Es algo que es difícil. Yo tuve una lesión hace 8 meses y pensé que estaba recuperado. Me limita demasiado, pensé que podría llegar a algo, pero la decepción para mí misma y para los fanáticos combatientes, me hace sentir que no deba seguir. Traté, luché, pero mi tendón no me deja. Es frustrante, nadie sabe cuando llego a mi casa sufriendo del dolor. No es fácil y prefiero dar un paso al costado”, sentenció entre lágrimas.

Alejandra Baigorria rompe en llanto tras anunciar su renuncia a Esto es Guerra | VIDEO: América TV / En Boca de Todos

