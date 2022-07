Kimberly García después de ganar segundo oro en el Mundial de Atletismo: “Es lo que siempre he soñado”

Kimberly García tras ganar segundo oro en el Mundial: “Estoy contenta, es lo que siempre he soñado” | REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Después de ganara el oro por segunda vez en una semana, la maratonista peruana Kimberly García fue entrevistada por Panam Sports sobre lo que ha significado estos logros para su carrera como atleta en el Mundial de Atletismo de Oregón 2022.

“Estoy contenta, es lo que siempre he soñado, hacer historia en este deporte que tanto amo y tanto me apasiona, ya que desde los 5 años me dedico a esto. De alguna otra forma quería hacerlo y lo voy consiguiendo”, reveló.

Al ser consultada sobre cuál fue su estrategia para imponerse en la carrera, la fondista huancaína dijo lo siguiente: “Todas las rivales son fuertes, sabía que la estrategia era seguir hasta el 20 y de a poco ir aumentando y eso es lo que hemos hecho”.

Sobre la relación con su entrenador, Kimberly García mencionó que todo está bien; “Desde el año pasado que estoy entrenando con él y nos entendemos bastante bien, es un buen entrenador y los trabajos han sido muy buenos”.

“Después de los 20, tratamos de recuperarnos bien, de alimentarnos e hidratarnos para llegar bien a esta prueba, y ya habíamos trabajado en los entrenamientos el aumentar el ritmo en los últimos cinco porque ahí se define. Entonces, ya estaba trabajado, así que no ha sido sorpresa”, agregó.

Luego, Kimberly García contó que descansará para luego enfocarse en los próximos retos que tiene que afrontar como fondista y competir en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Cuando terminamos los 20, queríamos enfocarnos en los 35 para estar tranquilos y dar declaraciones a la prensa también, pero esto ya pasó, ya terminó, ahora llegó a Perú y toca estar tranquila (se ríe), pues toca pasar un momento, pasar la página y continuar con los próximos objetivos que tenemos. ¿Cuáles son esos próximos objetivos? El año que viene el Mundial, los Juegos Panamericanos y obviamente pensando en los Juegos Olímpicos”, detalló .

VENCIÓ LESIONES POR EL ORO

Asimismo, relató la faraónica jornada que tuvo para afrontar: “Durante la competencia, me llegaron dolores en la pierna y cadera, porque mi cuerpo no se recuperó al 100 %, pero es obvio, son seis días de recuperación y no íbamos a entrar al 100 %, pero sí en un 70 %”.

AGRADECIÓ APOYO DE LOS PERUANOS

“En esta competencia vi más público, hubo más peruanos, vinieron con banderas. La semana pasada no teníamos una bandera, ahora sí, un señor trajo una bandera. Y mientras llegaba un señor me la dio, la recibí para llegar a la meta y agarrarla y elevar la bandera y vena que Perú está presente en el Mundial”, finalizó.

