Escándalo en la OEFA: presidente de la entidad es acusado de ofrecer trabajo a mujeres a cambio de tener intimidad

Una denuncia periodística dio a conocer que el presidente ejecutivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Manuel Manrique Ugarte, fue acusado de ofrecer viáticos y un puesto de trabajo a dos mujeres a cambio de supuestos favores sexuales.

Según la investigación del programa ‘Al estilo Juliana’ de ATV, el funcionario de la OEFA, institución adscrita al Ministerio del Ambiente, a través de conversaciones por WhatsApp, habría negociado con dos mujeres. Primero fue con una trabajadora de la sede de Huaraz de la misma institución, a quien le pedía encontrarse en Lima. Incluso le depositó 300 soles como parte de viáticos, y le solicitaba a la joven, identificada como Angélica Shirley Toledo Sánchez, tener intimidad.

“Disculpa, este trabajo es así. Yo me iba a salir más temprano, pero me pescaron aquí en la oficina”, se lee en un chat de WhatsApp del último sábado 9 de julio. Seguidamente, la trabajadora responde: “No se preocupe, ingeniero. Me la debe. Tal vez mañana podemos encontrarnos. Quiero saludarlo”.

“Usted dígame cuándo tenemos tiempo para poder tomarnos un pisquito”, respondió Toledo Sánchez. “Aquí la presión es mucha y necesito un relajo, pero con alguien de confianza. Aquí no conozco al personal bien”, señaló el funcionario.

“Para reunirnos a eso de la una. Un traguito. Y música, y castigo para el que pierde. Hacemos preguntas (…). Palmadas. Antes así castigaban en el colegio” , expresó el titular de la OEFA.

La trabajadora comunica que no pueden darle viáticos debido a que la administración le informó que figura como locadora. “Ok, pásame tu cuenta y te haré una transferencia”, dijo Manuel Manrique, quien finalmente le depositó 300 soles a su cuenta en el BCP. “Ok, gracias. Mañana entonces nos vemos”, contestó la mujer.

En otra conversación de WhatsApp, otra joven le solicita a Manrique Ugarte a que le haga un favor para que su hermano sea contratado como trabajador en la entidad de fiscalización ambiental. En los chats, el funcionario le confirma que su hermano Luis Alberto Flores León ha sido contratado en el servicio de asistencia de control patrimonial en la unidad de abastecimiento de la OEFA, con un sueldo de 4 mil soles.

Más adelante, en otros mensajes, Manrique le dice a la joven que ahora “espera su regalito”, refiriéndose a un favor sexual, por lo cual le pide que se encuentren en un hotel en el distrito de Lince.

NIEGA VÍNCULO AMOROSO CON AMBAS MUJERES

El presidente ejecutivo de la OEFA se defendió sobre los chats y negó tener alguna relación con alguna subordinada de la OEFA; además rechazó en ofrecer algún trabajo a cambio de favores sexuales. Sin embargo, admitió que las conversaciones por WhatsApp son reales.

“La señorita Shirley, efectivamente trabajó en OEFA, yo no le puedo pagar diarios a la señorita ¿cierto? y si yo, he tenido alguna conversación con la señorita cuando tenía unas cosas, sino me equivoco su papá estaba enfermo, y tenía que venir a Lima porque no tenía posibilidad a que le paguen viático, la otra cosa es un tema personal (...) Yo no he visto a la señorita por ningún sitio”, dijo Manrique.

Con respecto a la otra joven que le solicitaba un favor para contratar a su hermano, el funcionario dijo que “en la posición dónde uno está” la gente te quiere pedir favores, pero acotó que en ningún momento se refirió a eso, sino que estaba recibiendo una invitación de una señorita.

“Lo que ocurre como cualquier hombre, una chica le pide salir, no le voy a decir que no puedo salir porque estoy casadito. Esa señora no está casada (...) Eso no significa que alguien esté haciendo algo malo. Una chica te manda un piropo yo le voy a decir sí, dónde nos encontramos, le voy a decir así porque no quiero que piense que a mi edad soy maricón. ¿Está mal eso? Le confieso de hombre a hombre, es ¿algún pecado? Es como cualquier hombre, pero yo jamás en mi vida he faltado el respeto a alguien”, dijo Manrique.

UN POSIBLE CASO DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL

De acuerdo al programa televisivo emitido por ATV, al consultar con abogados especialistas, el alto funcionario de la OEFA estaría incurriendo en un caso de hostigamiento sexual en forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza y connotación sexual, ya que viene ejerciendo su poder sobre estas dos mujeres.

MANRIQUE ES PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA OEFA DESDE MAYO

Cabe precisar que Manuel Manrique asumió el cargo de presidente ejecutivo de la OEFA en mayo de este año, en medio del proceso de fiscalización que lleva a cabo la entidad contra la empresa española Repsol , tras el derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero pasado en Refinería La Pampilla y que causó daños a la costa marítima.

Manrique Ugarte también fue ministro de Agricultura en el gobierno de Alejandro Toledo. Antes de ejercer ese cargo se desempeñó en la dirección ejecutiva del Proyecto Subsectorial de Irrigación (PSI) del Ministerio de Agricultura. También, fue director ejecutivo del proyecto Chavimochic (2001-2003).

TRANSCRIPCIÓN DE ALGUNOS MENSAJES DE CHATS

- Mujer: Hola, ingeniero. Alguna novedad.

- Manrique: Estoy aquí esperando nuestra negociación.

- Mujer: Usted dígame si nos reunimos hoy.

- Manrique: Tú, linda, dime y allá vamos a negociar.

- Mujer: ¿Usted conoce algún lugar en Lince?

- Manrique: Yo te diría en un telo de Lince a las 6.30. Uno se llama Versalles (…). Tiene que ser discreto.

