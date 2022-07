Martín Vizcarra se encontró con seguidores y así reaccionó cuando le corearon ‘Mi bebito fiu fiu’

(Video: Twitter / @chrisbustc)

La fiebre de ‘Mi bebito fiu fiu’ acompaña a Martín Vizcarra donde sea que vaya. Y es que el éxito de Tito Silva Music sigue sonando fuerte y al ser uno de sus protagonistas goza de las mieles de ese suceso.

Contrario a los que podría pasar con cualquier otro personaje de la política peruana, al expresidente de la República lo tratan generalmente con afecto . Esto quedó en evidencia cuando Vizcarra se dio un baño de popularidad involuntario, tal como se puede ver en un video que ya es tendencia en redes sociales.

El exgobernante del Perú llegó a un conocido restaurante ubicado en el distrito de La Victoria, cerca al estadio de Alianza Lima, a degustar lo mejor de comida marina que ofrece aquel lugar.

Obviamente fue reconocido de inmediato por el público que también fue a almorzar a esa hora al mismo lugar. Al parecer, a la hora de comer todo iba normal, pero todo se descontroló cuando Vizcarra estuvo a punto de salir del local.

Foto: Captura

Tal como se puede ver en el video compartido por el tuitero Christian Bustamante (@chrisbustc), el protagonista de ‘Mi bebito fiu, fiu’ fue rodeado por los comensales de otras mesas y le comenzaron a pedir fotos por todos lados .

Y el momento cumbre del video, que a estas horas ya es viral en redes sociales, fue cuando uno de los presentes comenzó a entonar la letra de ‘Mi bebito fiu, fiu’. Acto que fue recibido con una sontisa por Vizcarra. Esto ánimo a otras personas a continuar cantando el pegajoso tema.

Finalmente, tras otras fotos más, el exmandatario entre los años 2018 y 2020 abandonó el local. Si bien esto le puede haber significado una caricia al alma, lo cierto es que ‘Mi bebito fiu fiu’ tiene un origen polémico, pues la historia de la letra trata sobre una supuesta conversación privada que tuvo con la excandidata al Congreso, Zully Pinchi, con quien se dice habría tenido un affaire . Ambos hechos han sido desmentidos por el propio Vizcarra.

A FAVOR O EN CONTRA

Como era de esperarse, las imágenes de este video se han vuelto virales y hasta el cierre de esta nota ya iba siendo reproducido más de 30 mil veces, en tan solo un par de horas que lleva publicado. De igual manera, ya lleva sumado casi dos mil 500 me gusta y se acercaba a los 500 retuits.

“La frustración que deben sentir los DBA junto a sus trolls al ver estas imágenes donde Vizcarra recibe el apoyo de la gente”, “¿Se supone que la canción fue para atacarlo o algo por el estilo? Se nota que no saben quién es Tito Silva... Xddddd. No hay efecto boomerang, ya que la intención de la canción nunca fue atacarlo políticamente”, “Mi presi; tu presi: nuestro presi: lo quisieron destruir sacándole audios y chats truchos: en vez de desaparecerlo lo han hecho más conocido a nivel internacional y eso no le gustó a la DBA quien andaría así por la calle; y eso que él tiene 2 personas que son su seguridad”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.

