Mariano González afirmó que hay más personas que conocen los actos de corrupción de Pedro Castillo

El cesado ministro de Interior, Mariano González, instó el miércoles al Congreso de Perú a separar del cargo al presidente Pedro Castillo por considerar que obstruye a la justicia y protege a miembros de su entorno prófugos por presunta corrupción.

Mariano González, exministro del Interior de Pedro Castillo, ratificó esta mañana su afirmación respecto a los presuntos actos de corrupción en los que se encuentra inmerso el presidente de la República. El exfuncionario también se pronunció en contra de lo señalado por el primer ministro Aníbal Torres acerca de su desempeño como ministro de Estado y calificó de “mentiras” lo expuesto por el abogado en la Comisión de Fiscalización del Congreso.

El también conocido como “Ministro del Amor” afirmó, nuevamente, que el jefe de Estado y su entorno se encuentran involucrados en actos de corrupción. Según mencionó González, existen más personas que tienen conocimiento de ello. “Hay más gente que sabe cosas y no la dicen, así que mejor que le digan a tiempo” , dijo.

En una entrevista con Nicolás Lúcar, el abogado invitó a todos los funcionarios del Estado que tengan conocimiento y pruebas de estos hechos a presentarse ante las autoridades correspondientes y denunciar estos acontecimientos. “Deberían acercarse y colaborar con la justicia, no esperar que le toquen la puerta”, precisó.

Asimismo, el extitular rechazó las declaraciones de Benji Espinoza, quien indicó en RPP Noticias que están evaluando presentar una querella en contra de González por sus recientes declaraciones en medios de comunicación que comprometen al presidente de la República. “Yo creo que él debería avocarse a su trabajo. Él es abogado penalista y no debe fungir de vocero político. No debe traspasar esa línea”, precisó.

Por otro lado, Mariano González descartó la versión de Aníbal Torres sobre su desempeño laboral como ministro del Interior, quien declaró ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento peruano que el abogado fue retirado del cargo porque no dio “respuestas satisfactorias”. Esta versión también fue divulgada por la defensa de Castillo Terrones en una entrevista con RPP Noticias.

“[Mariano González fue retirado] por una razón que es bastante sencilla: un ministro se hace cargo de una cartera, tiene que adelantar políticas públicas para el desarrollo del país en función del ámbito de su competencia. Se le hizo algunos encargos, básicamente, que tiene que ver con la lucha contra la inseguridad ciudadana y no había mostrado ningún avance. Esa ha sido la razón por la cual se le ha quitado la confianza”, indicó Benji Espinoza.

Al respecto, González descartó que durante su gestión no haya presentado un plan de trabajo para combatir la inseguridad ciudadana. “Ni bien llegué, presente un plan. Tal es así, que a los pocos días de haber llegado se hizo un consejo ministro solo para debatir sobre inseguridad ciudadana. Y a ese consejo de ministro no fui solo, fui con uno de mis asesores principales experto en seguridad ciudadana y expusimos un plan desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, del punto de vista operativo de la inteligencia y todo”, explicó.

De acuerdo al experto en leyes, la incomodidad de parte del gobierno de Pedro Castillo también se generó por las designaciones que realizó cuando ocupó el cargo.

“Otro reclamo que me hizo [...] era la designación de un nuevo director general del ministerio del Interior. Me dio algunas propuestas, pero no cumplían con el perfil. Es decir, no tenían la calificación necesaria para ser directores generales. Alguien de la bancada me trajo un currículum y obviamente esa persona si calificaba: doctor en derecho con con una experiencia en el Estado, además, cero cuestionamientos fiscales, policiales. No tenía ni siquiera una papeleta de tránsito. Era un tipo con experiencia en el estado, con una carrera brillante. Obviamente entre las dos o tres opciones que tenía opté por ese señor. Hoy es el nuevo director. También se cuestionó esa decisión”, informó.

