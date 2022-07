Gladys Echaíz es elegida por Renovación Popular como candidata para presidir el Congreso

Se anuncia un número importante de interesados en apoyar a Gladys Echaíz

Luego que las bancadas entraron en días de negociaciones sobre las listas que presentarían para elegir a la nueva Mesa Directiva, a través de un comunicado oficial, la bancada de Renovación Popular informó que a congresista Gladys Echaíz será su candidata oficial.

Como se recuerda, la parlamentaria se incorporó hace unos días a la agrupación después de renunciar a Alianza Para el Progreso (APP). Sin embargo, ahora podría liderar un nuevo grupo en el Congreso de la República.

Durante la mañana de hoy, el vocero oficial de Renovación Popular, Jorge Montoya, indicó que aún se encontraban discutiendo internamente sobre quien sería su representante. Pero en cuestión de horas, la elección de Echaíz se dio a conocer públicamente.

Según información del vocero de dicho partido político, la mayoría de legisladores apostaron por su colega al considerar que tiene todas las credenciales para manejar el Parlamento, por lo cual tuvo un porcentaje alto que no entró en discusión.

También se dio a conocer, que desde la bancada de Somos Perú y Podemos Perú, se anuncia un número importante de interesados en apoyar a Gladys Echaíz, según los comentarios dentro del grupo político, hay congresistas que pretenden respaldar su candidatura, pero condicionando su presencia en la Mesa Directiva y en algunas comisiones.

Por su lado, Fuerza Popular ha optado por respetar el acuerdo político que en la anterior legislatura se estableció: dejar que Alianza Para el Progreso presida el Parlamento en el periodo 2022-2023.

DECLARACIONES PREVIAS

“Ahora, empezamos otra reunión que será la definitiva para tomar la decisión final que si va como presidenta de una de las listas o no. Eso lo sabremos hoy en la noche”, declaró el legislador Montoya en Canal N, antes de elegir por votación interna a su candidata.

Luego de la renuncia a su anterior partido, Gladys Echaíz se unió a la bancada de Renovación Popular, agrupación que poco antes había señalado que ningún integrante de Alianza para el Progreso debía pertenecer a la nueva Mesa Directiva pues se habían mostrado como aliados del gobierno de Pedro Castillo.

Jorge Montoya ha pronunciado polémicas frases desde su ingreso al Congreso.

“Tenemos tres líneas de acción que estamos decidiendo por cuál vamos a decidir finalmente. No las puedo decir porque estaría malogrando la negociación. Un poco de paciencia, mañana haremos una conferencia de prensa para informar cuál es la decisión final”, añadió Jorge Montoya en conversación con la prensa.

Sobre su interés de participar como candidato para liderar la próxima Mesa Directiva del Congreso, como lo anunció la legisladora Lady Camones, quien postulará por la bancada de Alianza para el Progreso indicó: “Desde mi punto de vista personal, no lo haré”.

Entre los otros partidos, como APP se vocean los nombres de Lady Camones y Eduardo Salhuana como posibles integrantes de una eventual lista. Pero Montoya precisó que “no apoyaríamos a ninguno de los dos”.

“No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Ese susodicho acuerdo no lo conocemos (...). Camones ya ha estado en la (Mesa) Directiva. No debería haber reelección desde nuestro punto de vista. Y el congresista Salhuana no ha sido muy claro en sus votaciones”, dijo para Canal N. Por su parte, ha indicado que su grupo parlamentario se reunirá a discutir las opciones que apoyarán.

“No sabemos exactamente cuál va a ser la posición final, pero estamos llanos a conciliar algunas cosas con las otras bancadas para obtener resultados positivos. Necesitamos tener una Mesa de consenso, una Mesa multipartidaria que tenga la capacidad de afrontar las transiciones que se nos puedan presentar a futuro. Vamos a iniciar las conversaciones con las otras bancadas la próxima semana. Esta semana lo hemos dejado para la discusión interna”, finalizó Jorge Montoya antes de la elección final.





SIGUE LEYENDO