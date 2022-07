Renovación Popular tomará hoy una decisión sobre a quién postularán a la Mesa Directiva del Congreso

Jorge Montoya se mostró en contra que Alianza para el Progreso integre la próxima Mesa Directiva.

Las bancadas entran a una fase final de discusiones y negociaciones en torno a las listas que se presentarán para la elección de la nueva Mesa Directiva. Desde Renovación Popular, su vocero, Jorge Montoya, anunció que hoy jueves 21 de julio decidirán a quién apoyarán. Sobre la posibilidad de una candidatura de su nueva integrante, Gladys Echaíz, no pudo confirmarse.

“Ahora, empezamos otra reunión que será la definitiva para tomar la decisión final que si va como presidenta de una de las listas o no. Eso lo sabremos hoy en la noche”, declaró el legislador Montoya en Canal N. Cabe recordar que Echaíz renunció a la bancada de Alianza para el Progreso un día después de señalar que dicha acción no estaba contemplada aun así el grupo de César Acuña no respaldase su candidatura.

Días después, Gladys Echaíz se unió a la bancada de Renovación Popular, agrupación que poco antes había señalado que ningún integrante de Alianza para el Progreso debía pertenecer a la nueva Mesa Directiva pues se habían mostrado como aliados del gobierno de Pedro Castillo. Ahora se encuentran debatiendo sobre la posibilidad de defender la candidatura de la exintegrante de la agrupación que criticaron.

“Tenemos tres líneas de acción que estamos decidiendo por cuál vamos a decidir finalmente. No las puedo decir porque estaría malogrando la negociación. Un poco de paciencia, mañana haremos una conferencia de prensa para informar cuál es la decisión final”, añadió Jorge Montoya en conversación con la prensa.

Asimismo, señaló que no tiene el objetivo de participar como candidato para liderar la próxima Mesa Directiva del Congreso, como la legisladora Lady Camones, quien postulará por la bancada de Alianza para el Progreso (APP). “Desde mi punto de vista personal, no”, manifestó.

Desde Alianza para el Progreso se vocean los nombres de Lady Camones y Eduardo Salhuana como posibles integrantes de una eventual lista o líderes de las mismas. Sin embargo, Montoya ha indicado que “no apoyaríamos a ninguno de los dos”. El vocero de la bancada celesta ha señalado que no está al tanto de algún acuerdo que considera la participación de estos dos parlamentarios.

“No estamos de acuerdo con ninguno de los dos. Ese susodicho acuerdo no lo conocemos (...). Camones ya ha estado en la (Mesa) Directiva. No debería haber reelección desde nuestro punto de vista. Y el congresista Salhuana no ha sido muy claro en sus votaciones”, dijo para Canal N. Por su parte, ha indicado que su grupo parlamentario se reunirá a discutir las opciones que apoyarán.

“No sabemos exactamente cuál va a ser la posición final, pero estamos llanos a conciliar algunas cosas con las otras bancadas para obtener resultados positivos. Necesitamos tener una Mesa de consenso, una Mesa multipartidaria que tenga la capacidad de afrontar las transiciones que se nos puedan presentar a futuro. Vamos a iniciar las conversaciones con las otras bancadas la próxima semana. Esta semana lo hemos dejado para la discusión interna”, finalizó Jorge Montoya.

Montoya considera que la agrupación liderada por César Acuña no debería siquiera integrar una lista por los diversos cuestionamientos que se han vertido en contra del partido. El congresista celeste recordó la participación del líder del partido en el escándalo de la tesis de maestría del presidente Pedro Castillo. Precisamente Acuña participó de la mesa que indicó que el trabajo guardaba aporte de originalidad.

