Elecciones 2022: ¿Quiénes no serán considerados en el sorteo de miembro de mesa? Foto: Agencia Andina/Renato Pajuelo.

Este viernes 22 de julio se llevará a cabo el sorteo para conocer a los que serán elegidos miembros de mesa en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) detalló quiénes no serán considerados en dicho sorteo.

Los que se encuentran exentos de ser parte del sorteo son, principalmente, los candidatos y personeros de las organizaciones políticas. Además, los funcionarios y empleados que pertenecen al sistema electoral. Lo mismo sucederá con las autoridades políticas, miembros del Ministerio Público y Defensoría del Pueblo. Sin embargo, dentro de estas instituciones estarán aquellos que realizan actividad de prevención del delito y supervisión electoral.

Asimismo, tampoco serán considerados quienes realizan actividades relacionadas al desarrollo del proceso electoral como los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Tampoco se contabiliza a las personas que hayan fallecido después del cierre del padrón electoral, según la relación de difuntos remitida por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Fuerzas Armadas y del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú no serán incluidos en el sorteo para ejercer la labor de miembros de mesas. Foto: Agencia Andina

SORTEO PÚBLICO

La ONPE informó que habrá 84,323 mesas de sufragio, de los cuales se seleccionó a 25 ciudadanos para cada una. Todos los miembros serán elegidos a través de un sorteo público que se realizará el 22 de julio.

Para conocer a los posibles miembros de mesa, se considerará a las personas con mayor grado de instrucción de cada mesa correspondiente y a los que aún no han ejercido dicha labor.

¿CUÁNDO SERÁN LAS ELECCIONES 2022?

Las Elecciones Regionales y Municipales 2022 se llevarán a cabo el domingo 2 de octubre, donde se escogerá a los nuevos gobernadores regionales y alcaldes, distritales y provinciales, por un periodo de cuatro años. Más de 24 millones de peruanos acudirán a las urnas.

¿ME PAGARÁN POR SER MIEMBRO DE MESA?

Desde las elecciones generales 2021 se comenzó a pagar a todas las personas elegidas que asuman el cargo. Por ello, este año no será la excepción, los miembros de mesa que cumplan su labor recibirán una compensación económica de S/120.

Miembros de mesa recibirán una compensación económica de S/120. Foto: Agencia Andina.

¿PUEDO SOLICITAR QUE ME EXCLUYAN SI SOY ELEGIDO MIEMBRO DE MESA?

El cargo de miembro de mesa es irrenunciable, pero existen excepciones como los casos de algún impedimento físico o mental, necesidad de ausentarse del país o ser mayor de 70 años, quienes se consideran vulnerables. Asimismo, todo debe encontrarse sustentado con los documentos correspondientes.

¿CUÁNTO SERÁ LA MULTA?

En caso de no ejercer el cargo de miembro de mesa (titular o suplente) se deberá asumir el pago de S/ 230, como también la multa por no ir a votar, pero este monto dependerá del sector donde vivas. En un distrito considerado no pobre será de S/ 92, mientras que en un distrito pobre no extremo es de S/ 46 y en un distrito pobre extremo es de S/ 23.

Cabe resaltar, que todos los peruanos con derechos civiles vigentes tienen la obligación de votar. En cambio, el voto es facultativo para los mayores de 70 años.

Por otro lado, se tomarán las medidas correspondientes para que estas elecciones se lleven a cabo con los protocolos de seguridad ante la pandemia de la COVID-19. En el transcurso de los días se dará las recomendaciones y fechas de capacitación que tendrá cada miembro.

SEGUIR LEYENDO