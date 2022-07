Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba informe del vacunagate que incluye a Martín Vizcarra

Martín Vizcarra se refirió a la posibilidad de usar “Mi bebito fiu fiu” en una eventual campaña política

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó ayer el informe final que recomienda acusar al expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo impropio debido a que se habría beneficiado al vacunarse junto a su esposa Maribel Díaz y hermano contra el coronavirus sin formar parte del ensayo clínico.

Fueron 14 votos a favor en el grupo de trabajo liderado por la congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso). “Se tiene certeza de que tuvo una ventaja al vacunarse, ya que el expresidente solicitó hacerlo, así como su esposa y su hermano, sin formar parte del ensayo clínico, por lo que se observa el uso indebido de su cargo”, concluyó el informe por Elizabeth Taipe, de Perú Libre.

Sin embargo, el expresidente de la República no es el único involucrado. Además, se recomendó acusar a la exministra de Salud Pilar Mazzetti por los delitos de negociación incompatible del cargo y colusión. Esto porque la exfuncionaria también se inoculó de manera irregular dos veces y tenía injerencia directa en las negociaciones para la adquisición de vacunas.

De otro lado, respecto a la exministra de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, acusada por el delito de negociación incompatible del cargo o aprovechamiento indebido de este, se sustentó que ella misma admitió haberse beneficiado de la vacuna del lote adicional, el día 22 de enero del 2021, sin ser voluntaria del ensayo clínico.

“Por lo que tuvo la intención de tener un aprovechamiento, por razón de su cargo, ya que era la presidenta de la Comisión Multisectorial en la adquisición de vacunas”, detalló Taipe.

VACUNACIÓN

Como se recuerda, el expresidente Martín Vizcarra reconoció en febrero de 2021 que recibió la vacuna de manera clandestina del laboratorio chino Sinopharm en octubre del 2020 como parte de los exámenes de la fase 3 que se realizaron en el Perú el año pasado. “Finalmente tomé la decisión valiente de sumarme a los 12 mil voluntarios y que me hagan la prueba experimental. Confirmó que fue el 2 de octubre (del 2020)”, señaló en una conferencia de prensa desde Tacna.

Vizcarra señaló que no reveló la información porque los 12 mil voluntarios de Sinopharm tienen que mantener la reserva por tratarse de una “fase experimental”. “El premier (Walter Martos) me dijo que no le recomiendo, es muy riesgoso, ¿por qué tiene que asumir un riesgo que están asumiendo 12 mil peruanos?”, dijo, antes de confirmar que sí había recibido una dosis de los ensayos.

Por este caso, el Pleno del Congreso inhabilitó 10 años para ejercer la función pública al expresidente de la República. Esta decisión provocó que Vizcarra asuma como parlamentario a pesar de que fue el candidato más votado en las últimas elecciones generales con cerca de 164.000 sufragios.

ADELANTO DE ELECCIONES

El expresidente Vizcarra solicitó al mandatario Pedro Castillo que, en su mensaje a la nación del próximo 28 de julio ante el Congreso, anuncie la convocatoria al adelanto de las elecciones generales debido a que es la única salida para superar la actual crisis política en la que se encuentra sumergido el país.

“Adelanto de elecciones. Es lo único bueno que puede decir. Que acepte con autocrítica que deben irse todos, pero de manera ordenada. Es el único anuncio que el pueblo aceptaría. Otra cosa es más de lo mismo”, dijo Vizcarra en entrevista con el diario La República.

El exjefe de Estado sostuvo que le hubiese gustado, en algún momento, brindarle algún consejo a Castillo para que pueda enrumbar su gobierno. “Si Castillo hubiera querido mi consejo, me lo hubiera pedido. Con gusto le hubiera dado porque todo peruano debe poner su esfuerzo. Con Sagasti sí se reunió. Es muy tarde. Su situación es tan precaria que no hay cómo revertirla”, añadió.

Vizcarra resaltó que “el Perú ha vivido un año muy difícil y no merecemos esta situación cuatro años más”. “El rechazo a las autoridades es tal que están sin legitimidad. Tienen legalidad, llegaron en elecciones limpias aunque ajustadas, pero han perdido legitimidad. Muy pocos se sienten representados por el Gobierno y el Congreso”, indicó.