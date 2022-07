Martín Vizcarra pide a Pedro Castillo que anuncie el adelanto de las elecciones el 28 de julio

El expresidente Martín Vizcarra solicitó al mandatario Pedro Castillo que, en su mensaje a la nación del próximo 28 de julio ante el Congreso, anuncie la convocatoria al adelanto de las elecciones generales debido a que es la única salida para superar la actual crisis política en la que se encuentra sumergido el país.

“Adelanto de elecciones. Es lo único bueno que puede decir. Que acepte con autocrítica que deben irse todos, pero de manera ordenada. Es el único anuncio que el pueblo aceptaría. Otra cosa es más de lo mismo”, dijo Vizcarra en entrevista con el diario La República.

El exjefe de Estado sostuvo que le hubiese gustado, en algún momento, brindarle algún consejo a Castillo para que pueda enrumbar su gobierno. “Si Castillo hubiera querido mi consejo, me lo hubiera pedido. Con gusto le hubiera dado porque todo peruano debe poner su esfuerzo. Con Sagasti sí se reunió. Es muy tarde. Su situación es tan precaria que no hay cómo revertirla ”, añadió.

Vizcarra resaltó que “el Perú ha vivido un año muy difícil y no merecemos esta situación cuatro años más”. “El rechazo a las autoridades es tal que están sin legitimidad. Tienen legalidad, llegaron en elecciones limpias aunque ajustadas, pero han perdido legitimidad. Muy pocos se sienten representados por el Gobierno y el Congreso” , indicó.

De otro lado, el líder del partido Perú Primero apuntó que, en las actuales circunstancias, no disolvería el Parlamento. Además, cuestionó la propuesta del retorno a la bicameralidad.

“Nuestro Ejecutivo trabajaba de modo adecuado y el Congreso obstruía. Antes de disolverlo, propuse adelantar elecciones. Ese Congreso archivó la propuesta. Ante la segunda negación de confianza, tuve que disolverlo. No me arrepiento. Hoy es diferente: hay desgobierno. No cambiaría nada disolver el Congreso y este no lograría nada vacando a Castillo”, opinó.

“No descarto que se pueda analizar la reelección y la bicameralidad, pero de manera amplia y participativa, no como han hecho. Son 71 congresistas contra cerca de 14 millones de peruanos en el referéndum anterior. Ahora, que Juárez, Montoya, Cavero hagan campaña por su reelección como supuestas eminencias y expertos en blindajes”, acotó.

Finalmente, el expresidente habló también sobre su futuro político. Como se sabe, el Parlamento lo ha inhabilitado para ejercer la función pública por diez años por el escándalo del Vacunagate. “He objetado la inhabilitación en fueros internos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por jurisprudencia con Gustavo Petro, se debe revertir. En el partido convocamos a quienes quieran sumarse. Cualquier proceso de investigación concluirá en ello. No hay ninguna pena, sino investigaciones” , zanjó.

BEBITO FIU FIU

La fiebre de ‘Mi bebito fiu fiu’ acompaña a Martín Vizcarra donde sea que vaya. Y es que el éxito de Tito Silva Music sigue sonando fuerte y al ser uno de sus protagonistas goza de las mieles de ese suceso.

Contrario a los que podría pasar con cualquier otro personaje de la política peruana, al expresidente de la República lo tratan generalmente con afecto. Esto quedó en evidencia cuando Vizcarra se dio un baño de popularidad involuntario, tal como se puede ver en un video que ya es tendencia en redes sociales.

El exgobernante del Perú llegó a un conocido restaurante ubicado en el distrito de La Victoria, cerca al estadio de Alianza Lima, a degustar lo mejor de comida marina que ofrece aquel lugar.

Obviamente fue reconocido de inmediato por el público que también fue a almorzar a esa hora al mismo lugar. Al parecer, a la hora de comer todo iba normal, pero todo se descontroló cuando Vizcarra estuvo a punto de salir del local.