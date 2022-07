Retorno a la bicameralidad: Políticos reaccionan a favor y en contra de que se tenga que convocar a referéndum

Congreso de la República.

Con 71 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó el texto sustitutorio de los proyectos de ley que proponen restablecer la bicameralidad. Sin embargo, al no haber superado los dos tercios del número legal de congresistas, la reforma constitucional debe ser ratificada vía referéndum.

La presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, Patricia Juárez, quien propuso esta iniciativa, adelantó que presentará una reconsideración de la votación, con la expectativa de alcanzar los 87 votos.

“Esto no queda acá voy a proponer un recurso de reconsideración porque creemos que es lo mejor para el Perú”, señaló Juárez, de Fuerza Popular.

Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso, fueron las bancadas que votaron a favor de retornar a la bicameralidad, pese a que, en el 2018, la población se manifestó en contra de este sistema en consulta popular.

En aquel año, el presidente del Perú era Martín Vizcarra, quien, tras conocer las intenciones de este Parlamento, consideró que se “le está faltando el respeto a la ciudadanía”. “Porque no han pasado siquiera cuatro años desde que el 90% de la población dijo ‘no’ tanto a la bicameralidad como a la reelección inmediata de los congresistas. Y ahora quieren, de manera precipitada, imponer un cambio de la voluntad ciudadana”, opinó.

“Eso no quiere decir que no se deba hablar del tema, pero sacarlo de la noche a la mañana, sin la debida discusión, me parece una falta de respeto a la población y que, de alguna manera, justifica la gran desaprobación respecto a esta institución”, añadió el también exgobernador de Moquegua.

REACCIÓN DE CONGRESISTAS Y POLÍTICOS

Vladimir Cerrón – Líder de Perú Libre

“Con 71 votos el Congreso aprueba la bicameralidad, pero no son suficientes para hacerlo ley, al no haber llegado a 87 votos, lo que obliga ir a un referéndum. Sus promotores saben que perderán rotundamente esta consulta, por lo que considero muerto el proyecto”, publicó en Twitter.

Susel Paredes – Congresista del Partido Morado

“El proyecto de Ley Ómnibus de retorno a la bicameralidad, reelección y otros, deberá ser ratificado por referéndum. Los que querían que solo decida el Congreso no llegaron a los 87 votos (llegaron a 70). Con 45 votos en contra y 6 abstenciones, EL PUEBLO DECIDE. Mi voto fue por eso”, escribió.

Ruth Luque – Perú Libre

“Votación bicameralidad: 71 votos a favor y 45 en contra. El último texto también incorpora algo sobre lo que no tiene competencias el legislativo y que no tiene que ver con bicameralidad. Parlamento pretende ratificar los embajadores que nombre el Ejecutivo cuando no le corresponde”, posteó

“Al no existir los votos se decidirá por Referéndum, pero como no quieren que población decida, presentaron reconsideración y van a seguir con su bicameralidad hasta conseguir 87 votos. Esta reforma no puede estar sujeta al constante manoseo político y sin aprobación d la población”, continuó en un hilo.

Isabel Cortez – congresista de Cambio Democrático

“Lamentablemente, sector mayoritario del Congreso que no escucha al pueblo ha decidido aprobar la bicameralidad. Sin embargo, no les alcanzó los votos y deberá ir a referéndum. Ante esto, quieren poner a reconsideración la votación mientras negocian adhesiones. A estar alertas”, dijo.

Silvana Robles – congresista de Perú Libre

“Se viene el golpe parlamentario. Primero, aprueban bicameralidad para reelegirse en eventuales nuevas elecciones. Acto seguido, votan informe contra el Presidente para hacer posible su inhabilitación. Perdedores de siempre, atentando contra orden democrático y voluntad popular”, escribió.

Anahí Durand – Exministra de la Mujer

“El Pleno no alcanzo los 87 votos para cambiar la Constitución y restituir la bicameralidad que Juárez y compañía querían imponerla a toda costa. Si van a organizar un Referéndum para consultar por la Bicameralidad que consulten si queremos Asamblea Constituyente y Nueva Constitucion”, publicó en redes.

