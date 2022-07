Sisfoh: Pasos para saber cuál es la clasificación socioeconómica de mi hogar

Sisfoh: Pasos para saber cuál es la clasificación de mi hogar. Foto: Andina

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) cuenta con varios programas y sistemas para conocer más a fondo la realidad del país y a su vez generar desarrollo en el Perú.

Uno de los programas que más se buscan en los últimos tiempos es el de clasificación económica del SISFOH, y esto se dio con las convocatorias de Beca 18, programas sociales y de subsidio por parte del Estado.

QUÉ ES EL SISFOH

El Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) tiene a cargo el proceso de la determinación de la clasificación socioeconómica. El resultado que se obtiene de aquí es un requisito exigido para acceder a las intervenciones públicas focalizadas, tales como: Pensión 65, Juntos, Beca 18 y SIS.

La clasificación es de tres tipos: pobre extremo, pobre y no pobre.

¿CÓMO SABER CUÁL ES LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MI HOGAR?

Puedes saber tu clasificación socioeconómica en 4 simples pasos y a continuación te los mostramos.

1. Ingresa a www.midis.gob.pe/padron

2. Pon el número de tu DNI e identifica la verificación del recuadro y luego haz clic en “Consultar”.

3. Ahora ingresa los datos correctos que el sistema te pide, junto con la fecha de ubigeo y emisión del DNI. Haz clic en “Continuar”.

4. En la pantalla te aparecerá la información referente al hogar y la clasificación socioeconómica (y su fecha de caducidad).

DATO: Para realizar el trámite debes de tener tu DNI a la mano.

¿CÓMO OBTENER LA CLASIFICACIÓN DEL SISFOH?

Debes de presentar una solicitud ante la Unidad Local de Empadronamiento (ULE) de la municipalidad que figura en el DNI.

Lleva el DNI físico personal y el de todos los integrantes del hogar.

- Si la casa cuenta con los servicios básicos, entonces debes de presentar el recibo de luz y agua. Si no tu casa no tiene los medidores, entonces no será necesario.

- Si el caso lo amerita, un empadronador de la ULE se acercará a la casa para recoger información y registrarla en una ficha socioeconómica única.

- Se ingresan todos los datos a la página web del SISFOH para que así la Dirección de Operaciones de Focalización del Midis verifique que no existan errores y posterior conformidad.

- Luego de la conformidad, el área especializada arrojará cuál es la clasificación socioeconómica de la persona y a su vez esto será registrado en el Padrón General de Hogares.

No olvides que el tiempo de la visita del empadronador será dado por el tramitador de la municipalidad.

DATO: El plazo para conocer la clasificación de tu hogar es de máximo 25 días hábiles, sin contar sábado, domingos y feriados.

¿CÓMO CAMBIAR LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DE MI HOGAR?

Si consideras que el resultado de tu situación socioeconómica no es acorde a lo que vives en realidad, puedes solicitar una reevaluación.

Por otro lado, si tu situación socioeconómica, domicilio, o número de integrantes ha variado, debes de solicitar una actualización de la clasificación.

¿DÓNDE SOLICITAR LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA Y SU ACTUALIZACIÓN?

Ambos servicios puedes hacerlos en la Unidad Local de Empadronamiento que se encuentra dentro de tu municipalidad. Luego, el Midis será quien entregue el resultado final.

¿QUÉ ES LA ULE?

La Unidad Local de Empadronamiento (ULE) sirve y es responsable de impulsar el trámite de las solicitudes de Clasificación Socioeconómica (CSE).

¿PARA QUÉ SIRVE LA CLASIFICACIÓN DEL SISFOH?

Sirve para saber con mayor certeza cuál es la situación socioeconómica de los peruanos. Además, según la clasificación que exista, las reformas del Estado como los subsidios económicos y becas podrán ser bien empleados, dando prioridad a aquellos que más lo necesitan.

DATO: El SISFOH solo brinda información para poder identificar poblaciones en situación de pobreza, mas no afilia a los programas sociales que ofrece el Gobierno.

Si quieres más información no dudas en comunicarte a la plataforma de atención al usuario del SISFOH: (01) 6318000 anexos: 1750, 1780, 1777, 1756 o escribir al correo electrónico: sisfoh@midis.gob.pe. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m

