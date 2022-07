Joselito Carrera feliz de celebrar su cumpleaños en Televisa: “Los mexicanos me reciben con los brazos abiertos”

Joselito Carrera feliz de incursionar en la actuación en tierras mexicanas. (Foto: Instagram)

Joselito Carrera se encuentra grabando en México la novela “Mi Secreto” de la cadena internacional Telemundo. El modelo peruano está en busca de la internacionalización de su carrera como actor y ahora se encuentra compartiendo escenas con actores como Arturo Peniche, Kuno Becker, Ana Layevska, entre otros conocidos rostros de las telenovelas mexicanas.

En medio de su apretada agenda se tomó unos minutos para conectarse con el programa En Boca de Todos este 21 de julio, fecha en la que también se encuentra celebrando su cumpleaños. El conductor televisivo se mostró muy emocionado de hablar sobre su papel

“Estoy en México celebrando coincidentemente por venir y buscar un sueño y anhelo, trabajo aquí en Televisa extrañando el Perú, la comida, mi madre y la familia (...) No es nada fácil, es complicado y hay que demostrar con mucho sacrificio y esfuerzo. Con Dios, creo que no hay nada difícil que lograr. La comunidad mexicana me recibe con los brazos abierto”, dijo la tarde de este jueves.

En otro momento, señaló que hay ocasiones que se siente deprimido, pues extraña a su hijo pero los mensajes de motivación que recibe lo ayudan a seguir trabajando en el extranjero. Cabe resaltar que, Joselito Carrera es el único actor peruano convocado por el productor Carlos Moreno en esta nueva producción que se estrenará por el canal de las estrellas.

“A veces me quiere agarrar la depre, los sentimientos cuando escucho por teléfono a mi mamá, pero le pongo paños fríos para que yo me quede mejor con ese comentario motivador y aliento, porque si la escucho triste me jala”, agregó.

Recordemos que, no es la primera vez que el conductor televisivo participa de alguna telenovela mexicana en noviembre del 2021. Su primera participación fue en la novela “Mi fortuna es amarte”, donde interpretó a un médico que se rehúsa a atender a una paciente que es menor de edad.

Joselito Carrera utiliza sus redes sociales para compartir con sus seguidores su día a día mientras trabaja en Televisa: “¡Primero Dios! y muchas gracias a él por permitirme realizar una de las experiencias que más amo en este camino maravilloso que se llama “vida” donde encuentro seres humanos increíbles llenos de talento, humildad y mucho corazón. ¡Muchas gracias!”, escribió en sus historias de Instagram.

Joselito Carrera festeja su cumpleaños en México y busca ser conocido en el extranjero. (VIDEO: América TV)

¿CUÁL FUE EL ÚLTIMO ESCÁNDALO DE JOSELITO ANTES DE IRSE A MÉXICO?

La conductora Jazmín Pinedo se refirió al ampay que protagonizó hace muchos años con Joselito Carrera. Según la presentadora, en ese entonces, el animador estaba separado de su pareja, sin embargo, Magaly Medina señaló que no es cierto. Incluso, el pasado 20 de junio difundió una entrevista a Tatiana Merel donde confirma que sí seguía en una relación con el actor cuando salió a la luz el ampay.

“Sí, sí estaba con Joselito en ese momento cuando vi el ampay. Yo estaba con Joselito, claro”, aclaró mediante una llamada telefónica con un reportero del programa Magaly TV La Firme. Cuando le preguntaron cómo había reaccionado o qué había pasado entre ellos tras la difusión de las imágenes, Merel prefirió guardar silencio. “Son cosas íntimas que en ese momento salieron, ¿no? Pero, nada más”, sentenció.

Ante ello, Jazmín Pinedo decidió hablar al respecto a través de su programa +Espectáculos. La conductora persistió en su versión e indicó que se está comunicando con la persona involucrada para aclarar el tema. Aunque no dio nombres y apellidos, se supone que se refiere a Joselito Carrera, pues los únicos involucrados en el ampay fueron ella y el conductor de TV.

Jazmín Pinedo vuelve a responder a Magaly Medina | VIDEO: América TV / Más Espectáculos

