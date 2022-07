Magaly aclaró a Erick Osores y Gonzalo Núñez que ella sí demostró “salidas nocturnas” de Paolo Guerrero

Magaly Medina aclaró a Erick Osores y Gonzalo Núñez que ella sí pudo probar “salidas nocturnas” de Paolo Guerrero

Marcó su distancia. Luego de todo el conflicto que se viene desarrollando entre los periodistas deportivos Erick Osores y Gonzalo Núñez con el futbolista Paolo Guerrero, la popular “Urraca” se pronunció sobre el tema para “recordar” que ella sí pudo demostrar “varias cosas” sobre las “escapadas” del seleccionado peruano.

“Ellos (Osores y Núñez) dicen Magaly Medina no pudo probar nada y en este momento les aclaro que yo si pude verificar varias de las cosas que dije, por ejemplo, que, si había salido esa noche de concentración y que además había una juerga en el hotel”, comentó la periodista en la última edición de su programa.

Pero eso no es todo, Medina recordó los detalles del famoso “ampay” que la mandó a prisión, y reiteró que en esa época Paolo Guerrero no estuvo presente en la “juerga” que se realizó dentro de las instalaciones del hospedaje donde los jugadores de la Selección Peruana de Fútbol se encontraban concentrando, pero que si salió hasta algunos locales del Óvalo Gutiérrez.

“Lo que pasa es que a Guerrero lo salvan las personas que salieron a declarar que le dieron permiso hasta las ocho de la noche. Sin embargo, según mi reportero y fotógrafo, Paolo estuvo hasta las once de la noche en Miraflores. Eso es lo único que no se pudo probar lamentablemente por una falla en la cámara de mi personal. Pero algún día alguien hablará y dirá la verdad”, subrayó la polémica conductora.

GUERRERO ENVIÓ A PRISIÓN A LA “URRACA”

Como se recuerda, esta información que brindó Magaly Medina hace algunos años contra el futbolista en mención, le costó perder su libertad, siendo sentenciada a cinco meses de prisión efectiva en el mes de octubre del año 2008.

La periodista fue trasladada hasta el penal Santa Mónica, luego de perder la demanda que Paolo Guerrero le interpuso por difamación. Sin embargo, ella no fue la única perjudicada, su productor de ese momento, Ney Guerrero, fue condenado a tres meses de prisión efectiva por el mismo caso.

A pesar de la gran polémica que generó este caso, la presentadora de televisión solo estuvo dos meses y medio recluida, ya que sus abogados presentaron una acción de amparo. Diez años después, la popular ‘Urraca’ recordó aquel “trágico” episodio de su vida a través de su cuenta oficial de Twitter, donde anunció que existe una historia desconocida de su juicio con Paolo Guerrero que algún día se hará público.

“Un día como hoy hace 10 años, una polémica sentencia, me envió a prisión junto a mi productor Ney Guerrero. Algún día se conocerá toda la historia. Para mí, la cárcel fue el duro precio que pagué por decir la verdad”, escribió en aquella época.

CUESTIONÓ ACTITUD DE FUTBOLISTA CONTRA PERIODISTAS DEPORTIVOS

Hace algunos días, Magaly Medina se pronunció sobre este conflicto y cuestionó duramente a Paolo Guerrero por haber indicado que Erick Osores y Gonzalo Núñez estaban siendo pagados para que hablen mal de él al haber revelado algunos detalles de su frustrado pase a Alianza Lima.

Como si fuera poco, el delantero aseguró que la información sobre un supuesto contrato de 96 mil dólares brindada por los comentaristas deportivos era mentira y que habían sido pagados, en un comunicado en sus redes.

“Esto para mí es una burla, una falta de respeto, no es novedad que estos tipos siempre estén hablando tantas cosas falsas de mí, pero esto ya es el colmo y no voy a dejar que esto pase desapercibido (como es lo que hago siempre, no manifestarme ante cosas falsas) Tengo que ponerle un final porque sí me crea una mala imagen, más aún con el equipo al que quiero, al que toda mi familia pertenece”, publicó.

Al respecto, Magaly Medina indicó que la acusación de Paolo Guerrero es difamatoria y los comentaristas deportivos podrían entablar acciones legales contra él por su acusación.

“Lo que ha dicho Guerreo sí es difamante, él dice ‘estos tipos son pagados para hacerme daño’. Esta aseveración lanzarla muy suelta de huesos sí es difamatoria. Si dices algo tan grave como eso, que les han pagado para hacerle daño. Ellos dicen que tuvieron fuentes bien informadas, él dice que ‘son pagados para hacerme daño’”, comentó Magaly Medina.

