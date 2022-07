Paolo Guerrero recibe elogios y críticas a poco de firmar por Avaí: de “indiscutible” a “lúgubre en el campo”

Paolo Guerrero está cerca de ser oficializado como nuevo jugador del Avaí de la Serie A de Brasil (Brasileirao) y fue objeto de una columna de opinión de la prensa de ese país.

El periodista Douglas Ceconello de Globo Esporte brasileño opinó respecto a los puntos a favor y en contra ante la posible contratación de Paolo Guerrero por parte Avaí tras completar los exámenes médicos respectivos en la víspera.

Ceconello señaló los puntos débiles del ariete peruano, pero también lo describió como un jugador de una calidad “indiscutible”. Además, de catalogarlo como un futbolista “codiciado por toda la afición”.

El artículo del medio brasileño titulada “La actuación de Paolo Guerrero es un enigma, pero la sorpresiva jugada de Avaí está justificada”, analiza el regreso del ‘9′ a las canchas de fútbol luego de una prolongada recuperación de una serie lesión a la rodilla.

“La calidad de Paolo Guerrero siempre ha sido indiscutible, algo así como un jugador para colocarse en los estantes más altos del fútbol. Conoce el cuadernillo de número ‘9′ (delantero) como pocos y tiene recursos técnicos difíciles de discutir. En sus mejores momentos, esta capacidad goleadora lo convirtió en un jugador codiciado por toda la afición. No por casualidad, es uno de los grandes jugadores de la historia del fútbol peruano, siendo protagonista en la clasificación de la ‘blanquirroja’ al Mundial Rusia 2018″, se lee en el artículo.

"La actuación de Paolo Guerrero es un enigma, pero la sorpresiva jugada de Avaí está justificada"

No obstante, el columnista de Globo Esporte señaló que “a menudo sucedía algo en el corazón de Guerrero, como una llama que se extinguía rápidamente. No fueron raros los momentos, muchos de ellos decisivos, en los que el atacante reaccionaba ante la adversidad transformándose en una presencia lúgubre en el campo, hasta que en algún momento se encontraba totalmente acurrucado, deambulando por la hierba -de hecho, casi debajo de ella-. Y no hay, como bien sabemos, nada más desesperante que un delantero que se entrega a cuestiones metafísicas justo cuando es hora de que la serpiente eche humo.”

En otro plano del análisis, Douglas Ceconello ponderó la decisión del club Avaí brasileño de fichar a Guerrero. “A pesar de estas advertencias, la grandilocuente maniobra de Avaí es prometedora y digna de elogio. El equipo cuenta ahora con un jugador de indudable calidad que, pese a haberse convertido ya en un ‘balzaquiano’ convencido, puede aportar mucho a sus ambiciones en el campeonato. Al mismo tiempo, garantiza al club una presencia en las siempre sedientas noticias sudamericanas, trayendo un protagonismo quizás inédito (...) desde ayer, diarios de todo el continente ya habían dado a conocer el acuerdo”.

Asimismo, el periodista concluyó que es “una oportunidad de volver a empezar o continuar su camino” para el ‘Depredador’ en un “lugar que lo tratará con la reverencia que su trayectoria merece”. Agregó a modo de conclusión que “si nada sale como se imagina”, los peor que puede suceder es la salida del delantero del equipo a fin de año.

'Meia encarnada', fragmento de la columna de Douglas Ceconello para Globo Esporte

EL CONTRATO DE PAOLO GUERRERO

El atacante tendría un contrato con Avaí hasta fin de año (temporada) y quedó expedito para ser anunciado en las próximas horas. El propio médico del club brasileño, Luis Fernando Funchal, informó a Infobae que los exámenes físicos son positivos, aunque, por el momento, no podrá jugar un partido completo (90 minutos).

“Hemos terminado con la última prueba y los resultados son positivos. No habrá restricciones por parte del área médica. Tengo una pequeña preocupación, pero creo que puede hacer un buen trabajo y mantener la calidad deportiva, todo esto con pequeños cuidados. Pienso que de todas formas será contratado. Solo al final del día podré dar mi opinión final, pero le voy a indicar al entrenador algunas observaciones, puesto que no es posible hacer todos los juegos completos. Físicamente, está muy bien y estamos muy contentos con su presentación. Con su carácter podrá buscar sumar muchos minutos en favor a Avaí, explicó el médico de Avaí.

SEGUIR LEYENDO