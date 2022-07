André Carrillo se pronunció en relación al posible alejamiento de Christian Cueva de la selección peruana

André Carrillo aseguró que Christian Cueva no dejará la blanquirroja. (Foto: Internet)

André Carrillo, seleccionado nacional de Perú, aseguró que su colega y amigo Christian Cueva no dejará la selección peruana luego de la no renovación de Ricardo Gareca como técnico de la blanquirroja. El atacante incaico dio por terminadas las especulaciones sobre el retiro de ‘Aladino’ al afirmar que, pese a no haber hablado con él, su compañero seguirá defendiendo la camiseta bicolor.

También expresó que, pese a no estar contento con la salida del ‘Tigre’ como estratega del combinado peruano, el fútbol debe continuar y que todos los jugadores que pertenecen al universo de convocados piensan lo mismo. Finalmente dijo que cualquier director técnico y futbolista no está por encima de todo un país.

“Sin hablar con Cueva, puedo casi confirmar que es falso (su retiro). El país está delante de cualquier DT o jugador. Quiero continuar y estoy seguro de que todos lo harán. La vida sigue. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir”, dijo en una entrevista con Eddie Fleischman.

Con estas palabras, Carrillo dejó en claro que ninguna persona es más importante que representar a toda una nación. Además, destacar que todos los futbolistas convocados para la bicolor, aparte de ‘Cuevita’, son profesionales que están involucrados en vestir la camiseta blanquirroja sin importar el entrenador que esté a cargo.

André Carrillo aseguró que Christian Cueva no dejará la Selección Peruana. (Video: Full Deporte)

CARRILLO DECLARÓ SOBRE LA SALIDA DE GARECA

Varios jugadores se han manifestado sobre la salida de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana, uno de ellos es André Carrillo. El atacante incaico habló sobre la no renovación del ‘Tigre’ como director técnico de Perú y afirmó que, pese a la tristeza, el fútbol continúa y que ahora se debe mirar hacia el futuro.

“Eso ya se sabía hace algunos días, pero creo que en el fútbol suele pasar. Ya me ha pasado muchísimas veces con diferentes técnicos. Creo que en Perú hace mucho que no pasaba”

También manifestó que durante las siete temporadas que estuvo el ‘Flaco’ al mando de la blanquirroja, el combinado bicolor se posicionó como una de las mejores selecciones en el mundo y esto es debido únicamente al trabajo de Gareca y de todo su comando técnico durante los dos procesos clasificatorias que disputaron.

“El ‘profe’ es un personaje querido después de todo lo que consiguió con nosotros. Obviamente sabemos que es una persona que nos dio muchísimo como jugadores en Perú, nos posicionó en el alto nivel y estoy súper agradecido con el ‘profe’ y con su staff”

André Carrillo habló sobre la salida de Ricardo Gareca. (Video: Full Deporte)

RICARDO GARECA YA NO ES MÁS DT DE PERÚ

Ricardo Gareca dio su última conferencia de prensa este martes 19 de julio y se despidió de Perú como director técnico de la Selección Peruana luego de siete años en el cargo. El estratega argentino se presentó junto a Sergio Santín, Néstor Bonillo y el abogado Mario Cupelli.

La rueda de prensa duró casi una hora y el exentrenador de la blanquirroja agradeció a todas las personas involucradas durante los dos procesos clasificatorios que disputó. Finalmente, el ‘Tigre’ dejó las instalaciones del Hotel Hilton y recibió todo el cariño de los hinchas que lo esperaban afuera de las instalaciones.

