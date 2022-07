Richard Acuña pidió disculpas a los conductores de América Hoy por no invitarlos a la pedida de mano

Brunella Horna recibe flores de su novio Richard Acuña. Foto: composición

El hijo de César Acuña envió un enorme ramo de rosas a su prometida Brunella Horna, quien se encontraba en el set del programa América Hoy. Christian Domínguez fue el encargado de entregar a la rubia el inmenso arreglo floral lleno de rosas rojas, orquídeas, una corona y una tarjeta con un sentido mensaje.

Richard Acuña aprovechó enviar una dedicatoria llena de amor para su novia, pero también pidió disculpas a los conductores del magazine por no invitarlos a la pedida de mano de la empresaria que se realizó en una sala de cine en Trujillo.

“Las disculpas del caso a los de programa por no estar el día sábado, pero mencionarles que nos vemos en la boda”, leyó la joven empresaria.

Fiel a su estilo, Janet Barboza interrumpió el momento y comentó que disculpa al excongresista por no llamarlos para asistir al compromiso. “Richard, te perdono, estás disculpado”, señaló. Pero Ethel Pozo le pidió que no siga hablando, ya que es el momento de Brunella Horna.

Como se sabe, el político no invitó a Janet Barboza, Ethel Pozo, Christian Domínguez y Edson Dávila, ya que no estuvieron presentes en la propuesta de matrimonio y tampoco en la recepción íntima que solo estuvieron familiares y amigos de la pareja.

Un día anterior, la hija de Gisela Valcárcel comentó que entendía al novio por no invitarlos, ya que debido a la ‘fama’ que tienen de contar los secretos, podrían haber metido la pata y arruinar los preparativos para pedir matrimonio a Brunella.

“Es un momento muy privado y seguro, quería mantener el secreto bajo siete llaves y nosotros tenemos fama que de decirlo todo acá”, dijo Pozo frente a sus compañeros.

Sin embargo, los presentadores del programa estaban resentidos, ya que ellos se consideraban del círculo cercano de la influencer. Por su lado, Brunella confesó que se sorprendió que no estuvieran sus compañeros de América Televisión en un momento tan especial para ella, ya que los considera parte de su círculo cercano.

BRUNELLA HORNA SE EMOCIONA CON DETALLE DE SU NOVIO

Richard Acuña no solo le envió un mensaje pidiendo disculpas por no invitar a sus amigos, sino también para demostrarle todo el amor que le tiene, con tiernas palabras.

“Gracias por llegar a mí, por ser ese amor que necesito todos los días, por ser la persona que me llena de luz y me hace explotar mi corazón de felicidad, por ser la reina que alumbra nuestro hogar, te amo, su novio, tu Ri”, leyó muy emocionada.

Ella comentó que se encontraba muy feliz porque su relación ha pasado por momentos difíciles, indicó que no todo es perfecto porque hubo momentos en que quisieron tirar la toalla, pero debido a su amor pudieron resistir y salir adelante. Además, agradeció a su familia y amigos que los apoyaron en todo momento.

“Te amo, te amo para toda la vida, quiero que seas el amor de mi vida y muchas gracias por esta hermosa sorpresa que no pudo ser mejor”, expresó muy emocionada la rubia conductora.

Richard Acuña envía flores a Brunella Horna y envía mensa de disculpas a los conductores por invitarlos a la pedida de mano. Video: América TV/ América Hoy.

¿CÓMO FUE LA PEDIDA DE MANO DE BRUNELLA HORNA?

El último lunes 18 de julio, en el Programa América Hoy, la conductora Brunella Horna contó todos los detalles de la sorpresa que le hizo su novio Richard Acuña para pedirle matrimonio en una sala de cine.

“La historia fue increíble, para eso yo no quería ir al cine. ¿Desde cuándo te gusta la película Thor?, le pregunté. Bueno, me puse un buzo. Lo vi con camisa y me cambié”, contó la rubia. Para que ella se anime a cambiarse de ropa, Richard le contó que después del cine irían a un restaurant.

“Vimos 20 minutos de la película. Se apagan las luces del cine y la película también. Mis amigos (pensaba que era el público) gritan, devuélveme la plata y yo nerviosa. De pronto empieza a salir un contador en la pantalla, salen mis fotos y la canción, ‘Una lady como tú' (de Manuel El Turizo), yo quedé en shock, qué horrible mi reacción (risas). Todas nuestras fotos (salían en la pantalla grande), estaba en blanco, me nublé, yo no sabía que estaban mis amigos y mi familia. Luego le dan el micro a Richard y empieza a hablar”, relató Horna.

Es aquí donde el excongresista le dedica unas palabras y resalta que es el amor de su vida, y que quiere pasar la eternidad con ella. De inmediato, saca el anillo y le pide casarse con ella, ante la atónica mirada de Brunella. Tras decir que sí y abrazarlo, aparecen los hijos de Richard y también la abrazan.

Brunella Horna cuenta que pensó que iba al cine, pero era su pedida de mano. Aclara también que no está embarazada y que Richard no le pidió la mano por presión. (Video: América TV)

