Congresistas en contra de extender beneficios a María del Carmen Alva y compañía

María del Carmen Alva en el ojo de la tormenta. Foto: Congreso de la República.

Congresistas de distintas bancadas se mostraron en contra de que la Mesa Directiva, liderada por María del Carmen Alva, haya extendido por seis meses sus beneficios, entre ellos un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) que vele por su seguridad, adicional a los que se le concede a cada parlamentario. Además, un vehículo, y su respectiva dotación de combustible, con un chofer por turno.

Estos beneficios también alcanzan a Lady Camones Soriano, como primera vicepresidenta; Enrique Wong Pujada, por ser segundo vicepresidente; y a Patricia Chirinos Venegas, tercera vicepresidenta. Cabe destacar que Camones renunció a ellos a través de un oficio.

De acuerdo a Wong, desde el año 2009 se aprueban beneficios de este estilo para los integrantes de la Mesa Directiva cuando finalizan su gestión. Además, expreso que lo único que ellos hicieron fue ratificar el convenio.

“Nosotros, ahorita estamos cumpliendo con la ley. Pero si es necesario derogar esto (la extensión de beneficios), tendremos que plantearlo al pleno”, manifestó Wong, quien pidió “ver el bosque completo, no solo el arbolito”.

“Nosotros no hemos firmado ni un beneficio, esto viene desde el 2009. A nosotros nos correspondería derogarlo, sino las siguientes Mesas Directivas lo van a seguir recibiendo. Todos se beneficiaron y por qué nosotros vamos a renunciar”, acotó.

Sin embargo, desde el oficialismo y oposición coincidieron que este tipo de acciones solo dañan más la ya alicaída imagen que tiene la opinión pública de los legisladores

CONGRESISTAS EN CONTRA

Rosangella Barbarán – Congresista de Fuerza Popular

“Más allá del momento creo que existe mucha sensibilidad y un hartazgo entendible de la población para ambos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Creo que una medida como esta podría afectar la imagen del Congreso”, declaró a Canal N.

“Sería bueno escuchar la exposición que nos puedan hacer, puede que sea un acuerdo antiguo y estamos juzgando una situación que de repente desconocemos”, agregó.

Alex Flores – Congresista de Perú Libre

“No hay justificación alguna para ampliar por 6 meses los beneficios de la ex mesa directiva del CR, puede ser legal, pero no es ético ni moral, al Congreso se va para servir al pueblo y no por prebendas”, expresó Flores.

Alejandro Muñante – Congresista de Renovación Popular

“El cargo dura por un año y (los beneficios) son funcionales a la labor que uno está realizando. Si uno es parte de la Mesa Directiva, se supone que uno tiene que tener ciertos privilegios que justamente hacen posible la función que realizan. Después de dejar el cargo, no tienen sentido esos tipos de privilegios”, comentó a la presa.

“No le hacen bien al Congreso este tipo de acuerdos. Hay algunos que hemos apoyado porque creemos que es justo y necesario, sin embargo, no contribuye la buena imagen del Congreso”, acotó.

Ruth Luque – Congresista de Cambio Democrático

“En este contexto, considero que deberíamos tener los menos gastos posibles sabiendo la actual condición que tenemos. Vamos a solicitar una información detallada y espero que se convoque a una junta de portavoces”, manifestó.

“Creo que la Mesa Directiva, cuando toman decisiones de esta naturaleza, requiere un conjunto de dialogo y reflexión. La instancia debería ser a través del Consejo Directivo o la Junta de Portavoces. En este siguiente periodo podamos contar con una Mesa Directiva mucho más plural, dialogante”, agregó.

Guido Bellido - Congresista de Perú Libre

“Me sorprendió la ampliación. La presidenta del Congreso debería dar un argumento sólido al país. (…) Desde nuestro punto de vista, nuestro malestar. Todo congresista es responsable de cómo es percibido por la población”, señaló a Canal N.

