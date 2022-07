María del Carmen Alva responde a congresista que la acusó de presionar los votos de congresistas de Acción Popular

La presidenta del Congreso negó tener el poder para solicitar la renuncia de algún integrante de su bancada parlamentaria.

La acciopopulista y presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, vuelve a ser cuestionada por integrantes de su propia bancada. Hilda Portero habría señalado que la cabeza del Parlamento habría presionado a algunos integrantes de su agrupación a votar de determinada forma; sin embargo, esta acusación ha sido respondida por la propia Alva durante una actividad partidaria.

Sobre la conversación entre Portero y Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso, la presidenta del Congreso consideró lamentable ser testigo de los mensajes enviados por una integrante de su agrupación política a una miembro de otro partido. “Me hubiese gustado verla acá”, dijo sobre el evento partidario donde se tomó juramento al nuevo secretario general de Acción Popular.

“Me hubiese gustado verla acá para que me lo dijera en mi cara”, fue la declaración completa de María del Carmen Alva quien se mostró sorprendida por los mensajes publicados el último viernes por el semanario Hildebrandt en sus trece. Además, dijo no tener la influencia necesaria dentro de su agrupación política para determinar quien se mantiene o es expulsado.

Hilda Portero señaló que dentro de la bancada de Acción Popular se condiciona el voto de sus integrantes.

“¿Yo pedir la renuncia de quién? Yo no he pedido la renuncia de nadie. La verdad, que quede en su conciencia. Yo hablaré con ella, no sé si tenga algún problema personal, no tengo ni idea. No tengo posibilidad de decirle que vote o no de una manera, yo no soy dirigente”, fue lo dicho por la presidenta del Congreso quien dentro de poco dejará el cargo para dar pase a una nueva Mesa Directiva elegida entre los miembros de la representación nacional.

CONVERSACIONES REVELADORAS

El semanario Hildebrandt en sus trece compartió capturas de conversaciones virtuales entre las congresista Hilda Portero de Acción Popular y Magaly Ruíz de Alianza para el Progreso donde la primera señalaba que su permanencia en la agrupación de la lampa estaba condicionada al voto que ejercían en el pleno. “A nosotros nos ha dicho que, si no votamos, nos bota del partido”, se lee en las conversaciones difundidas.

En otra imagen, la acciopopulista advierte de una “desesperación” por parte de María del Carmen Alva y “los fujis” para “sacarlo hoy”, en referencia al proyecto que propone la bicameralidad en el sistema parlamentario. “Todo a la caballada quieren aprobar (sic)”, le responde Ruíz. “Esto puede salir en la otra legislación (legislatura)”, replica Portero a la congresista de Alianza para el Progreso.

María del Carmen Alva en el ojo de la tormenta. Foto: Congreso de la República.

Cabe recordar que María del Carmen Alva fue una de las principales defensoras de la ampliación de la legislatura con el fin de que se discutieran diversas propuestas como el dictamen que busca el retorno al sistema bicameral en el Congreso. Además, Alva ha sido una de las figuras que ha defendido la aplicación de este modelo en repetidas ocasiones. “Es por la democracia”, fue uno de los argumentos señalados por Alva.

“Es importante contar con una cámara más reflexiva que revise lo que haga la primera cámara, que en este caso sería de senadores y diputados, como siempre ha sido. La bicameralidad es necesaria para mejorar la calidad de las leyes y por la democracia”, recalcó en otra oportunidad. Como se recuerda, la titular del Parlamento fue la autora de la propuesta legislativa n.° 2025/2021-CR que plantea el retorno del Senado y la bicameralidad al Poder Legislativo.

“Acción Popular siempre ha sido promotor de la bicameralidad, con Fernando Belaúnde Terry y Javier Orlandini. Es por eso que consideramos que un Congreso unicameral no tiene los resultados que la población necesita”, subrayó ante los medios de comunicación.

María del Carmen Alva dice que el Congreso trabaja por la unidad de "blancos e indios"

