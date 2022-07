Selección peruana femenina cayó 6-0 ante Uruguay en la Copa América Colombia 2022

La selección femenina acumuló su tercera derrota en la competencia internacional. (Foto: FPF)

La selección femenina del Perú perdió 6-0 frente a su similar uruguayo en la tercera jornada de la fase de grupos correspondiente a la Copa América Colombia 2022. Con tres derrotas consecutivas en la presente edición de la competencia internacional, el conjunto nacional se convirtió en la selección con peor racha en la historia del torneo sin haber ganado un cotejo, de los 17 posibles, desde el año 2006. La negativa supera a Venezuela con diez fracasos seguidos; Bolivia con nueve y Uruguay con 8, según ‘Son Datos No Opiniones’.

Asimismo, los números también indican que es la segunda peor derrota de Perú en una Copa América Femenina con el abultado marcado 6-0 frente a las ‘charrúas’. El primer lugar es ocupado por un 15-0 ante Brasil en 1998. Teniendo en cuenta que las ‘Canarinhas’ son las próximas rivales en fase de grupos y se enfrentan el jueves 21 de julio a las 7:00 pm por la cuarta y última fecha de la etapa inicial del certamen.

PERÚ VS URUGUAY

El ‘Profe’ Conrad Flores formó con Maryory Sánchez, Grace Cagnina, Braelynn Llamoca, Scarleth Flores como capitana, Liliana Neyra, Sandra Arévalo, Claudia Cagnina, Ariana Muñoz, Xioczana Canales, Nahomi Martínez y Pierina Núñez. Las variaciones con respecto al último partido frente a Venezuela fueron el recambio de Fabiola Herrara por Cagnina en la línea defensiva y Nuñez por Alexandra Kimball en el ataque.

El cotejo inició con niveles parejos. Las dirigidas por Ariel Longo buscó atacar con el protagonismo de Aquino. Sin embargo, encontraron una sólida defensa peruana. El primer tiempo del duelo no tuvo goles y ambas escuadras fueron al medio tiempo con la confianza y la seguridad de anotar en la segunda parte.

Las peruanas acumulan su tercera derrota consecutiva y la segunda peor de su historia en Copa América.

A los cinco minutos del segundo tiempo, llegó la serie de goles de las uruguayas con doblete de Pamela González y Esperanza Pizarro, la última mencionada fue considerada una de las principales cartas de la ‘Celeste’ por parte de la Conmebol en la previa del torneo. Asimismo, los tantos de Belén Aquino y Ximena Velazco sentenciaron nuevamente un fracaso peruano y el primer triunfo de Uruguay en la Copa América 2022 después de haber acumulado tres derrotas anteriores frente a Brasil, Argentina y Venezuela por el grupo B.

Por el lado peruano, no solo se sumó el tercer duelo sin ganar, sino que las ‘incaicas’ tampoco registran goles a su favor, por el contrario, han recibido doce goles en contra. A falta de una fecha, se ubican en el último lugar de su bombo con cero unidades.

Las 'charrúas' se ubican en el cuarto lugar del acumulado con su primera victoria en el torneo. (Foto: Selección URU)

ÚLTIMO RETO: BRASIL

El último partido programado por fase de grupos corresponde a Perú vs Brasil. El conjunto dirigido por Conrad Flores se enfrentará con el líder del grupo B con nueve unidades ganadas en tres duelos, con ausencia de goles en su contra y once goles a favor.

Las ‘brasileras’ han disputado todos sus cotejos iniciales con goles. Su debut en la edición 2022 tuvo como primer contrincante a Argentina, equipo que golearon 4 a 0. Frente a Uruguay anotaron tres goles sin recibir un gol por parte de las ‘charrúas’. Con Venezuela se sumó la misma racha positiva con un 4-0 a su favor. Sus principales figuras en el ataque efectivo son Adriana Leal da Silva con cuatro goles divididos en un par de dobletes y Debinha con cuatro tantos igualmente.

Debinha fue considerada figura brasilera en la previa del torneo por la Conmebol.

El equipo peruano no cuenta con posibilidades de avanzar en la competencia. La única misión certera sería no caer en goleada y mantener su arco con prudencia. El objetivo es no finalizar este torneo internacional con una goleada frente a las ‘Canarinhas’, conjunto que acostumbra a realizar actuaciones impecables y se encuentran invictas hasta el momento.

Dato: La última vez Brasil y Perú se vieron las caras en el campo de juego fue en la Copa América Femenina Argentina 2006. La brasileras ganaron con un 2-0.

SEGUIR LEYENDO