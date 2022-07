Ricardo Gareca llegó al Perú para dar su conferencia de prensa y despedirse de los hinchas

Ricardo Gareca llegó esta noche al Perú.

Ricardo Gareca llegó esta noche al Perú. El ‘Tigre’ salió por la puerta del aeropuerto Jorge Chávez y no dio declaraciones a la prensa nacional, no obstante el técnico argentino se tomó el tiempo de saludar a los hinchas que fueron a recibirlo previo a abordar el carro que lo trasladará a su departamento. Mañana ofrecerá una conferencia de prensa.

Cientos de hinchas se aproximaron a las instalaciones del aeropuerto para darle el último adiós al DT, que devolvió a la selección peruana a un Mundial después de 36 años, la metió a una final de la Copa América luego de mucho tiempo y sobre todo la puso a competir contra equipos difíciles.

La última rueda de prensa del ‘Flaco’ será este martes 19 de julio e iniciará a las 12 p.m. (hora peruana) en un hotel del distrito de Miraflores, lugar donde asistirá todos los medios de comunicación y la ‘12′ que querrá despedirse del entrenador más exitoso del fútbol nacional.

Ricardo Gareca llegó a Lima para despedirse de la selección peruana. VIDEO ATV

SALIDA DE RICARDO GARECA

Agustín Lozano y una comitiva partieron a Argentina para sostener una reunión con Ricardo Gareca. Sin embargo, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol y compañía no pudieron llegar a un acuerdo con el ‘gaucho’. ¿Por qué? Según múltiples informes, le habrían ofrecido al ‘Tigre’ una reducción de su sueldo (40%). Asimismo, le pidieron que acorte el número de personas de su comando técnico.

Esta noticia comenzó a colmar las redes sociales y después de varios días se hizo oficial. La ‘blanquirroja’ realizó una publicación en su cuenta de Twitter y en su página web compartió un comunicado donde agradecieron al seleccionador de 64 años.

“La Federación Peruana de Fútbol agradece profundamente al profesor Ricardo Gareca y a todo su equipo de colaboradores por lo más de siete años de trabajo con nuestra selección absoluta, que con notable profesionalismo y mucha entrega, supo conseguir logros deportivos, confiando en las fortalezas y capacidades de nuestros seleccionados; por ello, nuestro reiterado y sincero agradecimiento, deseándoles el mejor de los éxitos”, se puede leer en primera instancia.

“Corresponde ahora a la FPF, iniciar un nuevo ciclo para la selección absoluta con total optimismo, responsabilidad y trabajo sostenido como parte del desarrollo del fútbol peruano, continuando con su reestructuración, así como con la obtención de logros deportivos de corto, mediano y largo plazo”, concluyó.

Foto: @SeleccionPeru

MENSAJES DE DESPEDIDA DE SUS JUGADORES

La salida de Ricardo Gareca no solo cayó de sorpresa a los millones de hinchas, sino también en los futbolistas de la selección peruana, quienes utilizaron diferentes medios para escribir mensajes de agradecimiento al ‘Flaco’ y su comando técnico. Sin duda alguna, dejó huella en el balompié ‘incaico’.

El primero en pronunciarse fue Gianluca Lapadula. El delantero nacido en Italia publicó emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la ‘blanquirroja’”.

Carlos Zambrano, André Carrillo y Santiago Ormeño hicieron lo mismo por redes sociales, mientras que otros brindaron declaraciones como es el caso de Pedro Gallese y Alexander Callens. Ambos jugadores hablaron después de sus respectivos partidos en la Major League Soccer.

“Sorprendido con lo que pasó con el profe, es un comando técnico que a todos los jugadores en Perú nos ha ayudado mucho. Hemos crecido bastante de la mano de él y su comando”, sostuvo el ‘Pulpo’ Gallese.

SEGUIR LEYENDO