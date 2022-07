Mujer que fue ampayada con el ‘Chorri’ Palacios revela que acordaron encontrarse en hotel

Brenda Saldaña es el nombre de la mujer que fue ampayada con el 'Chorri' Palacios. (Foto: Captura de ATV)

La joven captada ingresando a un hotel con el ‘Chorri’ Palacios habló para las cámaras de Magaly Tv: La firme sobre este ampay. La mujer identificada como Brenda Saldaña no tuvo problemas en aceptar que ingresó a dicho lugar con el exfutbolista luego que le dijeran que tenían imágenes de ellos juntos.

Magaly Medina contó que sus reporteros se pusieron en contacto con la joven y que ella no tuvo problemas en hablar, incluso se animó a revelar desde cuándo conoce al exjugador de la Selección Peruana, además de señalar que ellos no mantienen ningún tipo de relación amorosa.

Asimismo, Brenda Saldaña señaló que pese a que hace un tiempo atrás hablaban con bastante frecuencia, durante un tiempo perdieron el contacto, pero justo ayer, el día del ampay, él le habló y finalmente quedaron en reunirse en un sitio.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer ”, dijo.

Además, la joven confirmó que luego de conversar con el ‘Chorri’ Palacios, ellos finalmente decidieron que el lugar en que se iban a encontrar debía de ser un hotel ubicado en el distrito de Miraflores.

De otro lado, Brenda Saldaña señaló que ella no tenía conocimiento sobre la esposa del exfutbolista, esto debido a que ellos nunca conversaron sobre dicho tema, sino que solo querían estar juntos durante un ‘rato’.

“ No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema , tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, indicó.

Brenda Saldaña aseguró que no le preguntó al 'Chorri' Palacios por su esposa, simplemente quedaron en reunirse en un hotel.

CHORRI PALACIOS VOLVIÓ CON SU FAMILIA TRAS SALIR DEL HOTEL

En las imágenes que difundió Magaly Medina se puede observar a Roberto Palacios saliendo de un hotel con una joven desconocida. Luego de estar con la mujer, el exfutbolista se fue a Gamarra para acompañarla a hacer sus compras.

Sin embargo, luego de realizar diferentes actividades, el exjugador de la selección peruana regresó a su casa en San Borja y fue recibido por su esposa, quien le entregó a su hijo para que salieron al parque. En horas de la noche, él salió con su mujer para acudir a una reunión familiar.

