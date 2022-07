Hija de Fiorella Rodríguez rompe en llanto al pedir ayuda para encontrar a su perrito Bowie

Fiorella Rodríguez y su hija piden ayuda para encontrar a su perro.

Fiorella Rodríguez y su hija Mikella Callegari conversaron con En Boca de Todos para pedir ayuda a la ciudadanía y las ayude a encontrar a su perrito. De acuerdo a lo que comentaron, el can se encuentra perdido desde hace 3 días y responde al nombre de Bowie.

En sus declaraciones, la exconductora de espectáculos señaló que mucha gente viene dándole algunas esperanzas de haber visto al perrito en las calles de Santiago de Surco. Sin embargo, no tendría aún buenas noticias.

“Estamos muy agradecidos por su sumarse al tercer día de búsqueda de Bowie, estamos muy agradecidos porque muchísima gente se ha solidarizado como ustedes y demás amigos de la prensa”, señaló en un principio Rodríguez.

Por otro lado, comentó que tienen una zona monitoreada dónde creen que estaría el can. Incluso, recientemente han estado rondando por altas horas de la noche para ver al perrito. Además, vieron a un can al que habían confundido con Bowie.

“Gente que no nos conoce nos está pasando datos que nos indica una zona para identificar y ayer hemos estado rondando esa zona hasta las 12 de la noche. Nos mandaron una foto de como a la 1 de la mañana de esa misma zona de un perrito muy similar, pero no era”, señaló.

Hija de Fiorella Rodríguez llora y pide que la ayuden a encontrar a su perrito. (Video: América TV)

Mientras Fiorella hablaba, su hija Mikella no podía expresarse ante cámaras y solo rompía en llanto al extrañar a su mascota. Ambas aseguraron que su perrito está acostumbrado al hogar, por esa razón les preocupa más cómo pueda estar ya que es un animalito muy asustadizo.

“Bowie es como una bolita de lana tiene y un collar tipo una correita azul muy oscura, puede parecer negra. Aunque este es un dato importante, puede estar en este momento sin correa. Es un perrito de casa, no está acostumbrado a las pistas grandes es bastante asustadizo”, agregó Fiorella.

Finalmente, hicieron un llamado a la gente que viva por los alrededores de Jacarandá en Surco para que si tienen alguna información puedan brindarla a Mikella, quien es la sueña del perrito y se encuentra con el corazón roto desde que no está con ella.

En el comunicado señalan que Bowie es un perro de raza Bichos y de color blanco. Sin embargo, por su apariencia puede parecer un Poodle toy. Cualquier información sobre la mascota pueden enviarla a @mikellacallegari mediante Instagram.

MIKELLA PIDE AYUDA

En redes sociales, la hija de Fiorella Rodríguez escribió una extensa publicación para pedir ayuda a sus seguidores y así encontrar a su tan amado Bowie. Mediante su cuenta de Instagram, colocó todos los datos del can antes de perderlo y abogó por el biuen corazón de los ciudadanos para que la ayuden a encontrarlo.

“Chicos, seguimos en búsqueda de mi perrito BOWIE. El Domingo 17 de Julio se escapó de casa ( Muy cerca a plaza vea de jacarandá ) es machito, está castrado y es un Bichón pero con el pelo corto como en la foto. Llevaba un collar de cuero color azul. De verdad no puedo describir con palabras como me siento en este momento. Si lo han visto o saben algo de él, por favor les pido que me contacten y compartan esta publicación. Muchas gracias”, se lee en su publicación.

Hija de Fiorella Rodríguez busca a su perrito.

