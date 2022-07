Brunella Horna pensó que iba al cine para ver Thor, pero se trataba de su pedida de mano

Brunella Horna está comprometida con Richard Acuña desde el 16 de julio. (Foto: Composición)

Brunella Horna llegó muy emocionada al set de América Hoy para contar los detalles de su pedida de mano. La joven indicó que el último sábado 16 de julio tuvo sensaciones encontradas, pues Richard Acuña planeó muy bien la sorpresa. En un principio, ella creyó que se iba al cine para ver la película Thor.

La rubia cuenta que, incluso, estaba medio fastidiada, pues en lugar de invitarla a cenar en un restaurant un sábado por la noche, la invitó al cine. Brunella Horna indicó que le causó mucha rareza que escogiera este plan de pareja, pues él no es muy asiduo a este tipo de películas.

“Sigo temblando todavía, sigo en shock, ha sido una semana de muchas emociones”, inició la joven, quien reveló que esta sorpresa, Richard Acuña la tenía guardada desde enero, y que sus familia y amigos cercanos fueron cómplices. Y que ella nunca sospechó, incluso, cuando le preguntaban si quería casarse, ella decía que estaba enfocada en su trabajo.

Brunella confesó que Richard tenía temor de que diga que “no”, pues todos le decían que no la veían entusiasmada sobre el tema.

“Yo nunca he tenido un sentimiento así, no me lo esperaba y ni si quiera sospechaba. En el cine estaba toda mi familia y amigos”, contó la joven de 26 años, que si bien es cierto no descartaba el matrimonio, aseguró que no es un tema que se tocaba con su hoy novio.

BRUNELLA HORNA CUENTA LOS DETALLES DE SU PEDIDA DE MANO

“La historia fue increíble, para eso yo no quería ir al cine. Desde cuándo te gusta la película Thor, le pregunté. Bueno, me puse un buzo. Lo vi con camisa y me cambié”, contó la rubia. Para que ella se anime a cambiarse, Richard le contó que después del cine irían a un restaurant.

“Vimos 20 minutos de la película. Se apagan las luces del cine y película. Mis amigos (pensaba que era el público) gritan devuélveme la plata y yo nerviosa. De pronto empieza a salir un contador en la pantalla, salen mis fotos y la canción una Lady como tú (de Manuel El Turizo), yo quedé en shock, qué horrible mi reacción (risas). Todas nuestras fotos (salían en la pantalla grande), estaba en blanco, me nublé, yo no sabía que estaban mis amigos y mi familia. Luego le dan el micro a Richard y empieza a hablar”, relató Horna.

Brunella Horna en el momento que dio el sí. (Foto: Instagram)

Brunella Horna y Richard Acuña ya son novios. (Foto: Instagram)

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE BRUNELLA A LOS HIJOS DE RICHARD ACUÑA

Es aquí donde el excongresista le dedica unas palabras y resalta que es el amor de su vida, y que quiere pasar la eternidad con ella. De inmediato, saca el anillo y le pide casarse con ella, ante la atónica mirada de Brunella. Tras decir que sí y abrazarlo, aparecen los hijos de Richard y también la abrazan.

La rubia muy emocionada, le dice cuánto ama a Richard, pero también dedicó unas palabras a los hijos de su pareja. Ella les agradeció por permitirle ser parte de su vida. En el programa, Brunella confesó que nadie sabe lo que pasa fuera de cámaras, pero su realidad es que aprecia mucho a los pequeños. Además, agradeció a la madre de ellos pro permitirles ser parte de esta sorpresa.

“Somos amigos, somos compañeros, somos cómplices, de verdad que nos llevamos muy bien, yo le agradezco a su madre por haberlo permitido (ir a la reunión). Le agradezco a Kelly, mi cuñada, a mi familia que han estado presente”, indicó.

Richard Acuñale pidió la mano a Brunella Horna. (Foto: Instagram)

BRUNELLA HORNA SE CASA EN EL 2013

La conductora de América Hoy confesó que no ha pensado todavía en los detalles de su boda, sin embargo, adelantó que ésta se realizará en el 2013. Brunella prefirió no revelar la fecha, pese a que ya se la dijo a Ethel Pozo en privado.

“La verdad que ha sido una semana de tantas emociones, que no he pensado en boda ni en fecha. Richard, sí. ¿Si será en el 2023? Confirmado, en el 2023″, indicó la joven.

Añadió también que han muchos temas que debe conversar con Richard, como el lugar de la boda. “Ese tema es complicado porque yo quiero que sea en mi playa (en Chiclayo), Richard ama Trujillo y quiere que sea Trujillo, otras personas me dicen en Lima”, dijo la joven, quien aclaró que deben llegar a un acuerdo con el excongresista, pues descarta realizar tres ceremonias.

Brunella Horna y Richard Acuña en su fiesta de compromiso. (Foto: Instagram)

