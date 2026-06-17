Magaly Medina celebra que Deysi Araujo pueda utilizar las áreas comunes en condominio de San Isidro: “Su plata tiene el mismo color”

La conductora de ATV reaccionó al ver al periodista realizando estiramientos y aseguró que debería complementar su rutina con pesas para mejorar su condición física. ATV/ Magaly TV La Firme.

La disputa entre Deysi Araujo y algunos vecinos del exclusivo condominio donde reside en San Isidro ha dado un importante giro. Luego de meses de enfrentamientos, denuncias públicas y reclamos por presuntos actos de exclusión, la exvedette anunció que obtuvo una resolución favorable que le permitirá volver a utilizar las áreas comunes del inmueble, espacios a los que, según denunció, no podía acceder desde hace aproximadamente un año.

La noticia fue recibida con satisfacción por la artista, quien durante este tiempo aseguró sentirse marginada dentro del edificio donde vive. Para ella, el reciente pronunciamiento representa no solo la recuperación de derechos que considera fundamentales como propietaria, sino también una validación a la lucha que emprendió cuando sintió que las medidas tomadas en su contra no tenían sustento legal.

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Tras conocerse el fallo, una de las primeras figuras en pronunciarse fue Magaly Medina, quien dedicó varios minutos de su programa para comentar la situación y expresar su respaldo a la exvedette. La conductora cuestionó duramente las restricciones que habría enfrentado Deysi y calificó el caso como un acto de discriminación.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

Deysi Araujo obtiene fallo favorable tras disputa con vecinos

Durante los últimos meses, Deysi Araujo denunció públicamente que no podía acceder a diversos espacios compartidos dentro del condominio donde reside. Según su versión, las restricciones impuestas por la administración y algunos residentes le impedían utilizar instalaciones como la piscina, el gimnasio y otras áreas destinadas al uso común de los propietarios.

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La exbailarina sostuvo en reiteradas oportunidades que estaba siendo tratada de manera distinta al resto de vecinos, motivo por el cual decidió recurrir a la vía legal para defender lo que consideraba un derecho legítimo.

Finalmente, la resolución emitida a su favor le permitirá volver a hacer uso de estas instalaciones mientras continúa el proceso relacionado con el conflicto vecinal que la enfrenta a algunos residentes del edificio.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina celebra la decisión judicial

Al comentar el tema en su programa, Magaly Medina inició observando las imágenes de las instalaciones del condominio y destacó algunas de las comodidades que ofrece el complejo residencial.

“Mejor vamos al gimnasio de la Deysi Araujo. Ese gimnasio parece más interesante y mejor equipado. Mira la piscina, pero me parece un poquito chica para tantos, tantos departamentos que hay en este condominio tan grande”, comentó.

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Sin embargo, rápidamente dejó de lado las bromas para enfocarse en el conflicto que ha mantenido la exvedette durante los últimos meses.

Para la conductora, resulta difícil comprender cómo una propietaria puede ser impedida de utilizar espacios por los que también paga y que forman parte de los beneficios del inmueble donde reside.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Eso es discriminación”: la contundente defensa de Magaly

Uno de los momentos más contundentes de su intervención llegó cuando cuestionó directamente las restricciones que habría sufrido Deysi dentro del edificio.

“Cómo es posible que no la dejaran usar la piscina, el gimnasio, el área de juegos, el área de reuniones a la Deysi. Eso es discriminación”, afirmó.

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La periodista consideró que ninguna persona debería ser excluida de espacios comunes debido a diferencias sociales, económicas o por pertenecer al mundo del espectáculo.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

Las razones que habrían generado el conflicto

Durante su comentario, Magaly también hizo referencia a algunos de los motivos que, según versiones difundidas anteriormente, habrían provocado incomodidad entre determinados vecinos del edificio.

Entre ellos mencionó las mascotas que posee la exvedette y las constantes visitas de personajes conocidos de la farándula nacional.

“Que a ellos no les gusta que ella tenga unas mascotas por cuyes y que tenga a todos los personajes de Chollywood siempre como invitados en su casa, que ellos sean raros, extraños, diferentes”, expresó.

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Para la conductora, estas diferencias no justifican un trato desigual ni pueden convertirse en argumentos para limitar los derechos de un residente. Por el contrario, consideró que la convivencia implica aceptar que cada persona tiene un estilo de vida distinto.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Su plata tiene el mismo color”: el mensaje de Magaly sobre inclusión

Magaly también aprovechó la oportunidad para defender el derecho de cualquier ciudadano a vivir donde considere conveniente, siempre que lo haga dentro del marco legal y cumpla con sus obligaciones como propietario.

“Bueno, ella también, su plata tiene el mismo color de la plata de los demás vecinos con los que se compraron su departamento. Así que hay que asumir no más que este es un país que necesita la inclusión”, sostuvo.

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La frase se convirtió rápidamente en uno de los comentarios más comentados de la noche, ya que resumía la postura de la conductora frente a la polémica. Para Magaly, el acceso a una vivienda no puede estar condicionado por prejuicios relacionados con la profesión, la fama o el origen de una persona.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora envía un mensaje a los vecinos

La periodista fue incluso más allá al dirigirse a quienes no estarían cómodos compartiendo espacios con la exvedette.

En ese sentido, recordó que cualquier persona tiene derecho a adquirir una propiedad donde desee si cuenta con los recursos para hacerlo.

“Este es un país que si tú tienes plata, pues te compras donde quieres. Si tú no, si tú no quieres vivir junto a Deysi Araujo, vende tu departamento, alquílalo y múdate. Sencillo. Pero estamos en democracia y así es. Quien tiene su plata se compra donde le da la gana”, manifestó.

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Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly también le hace una advertencia a Deysi Araujo

No obstante, Magaly dejó claro que respaldar a Deysi no significa ignorar las responsabilidades que implica vivir en un condominio.

Por ello, consideró importante recordar que todos los residentes deben respetar las normas de convivencia y entender que existen límites cuando se comparte un mismo espacio con decenas de familias.

“Ahora, lógicamente que cuando uno vive en un condominio tiene que ser un poco más respetuoso de hasta dónde puede llegar con sus libertades”, señaló.

La conductora explicó que la exvedette estaba acostumbrada a una dinámica distinta antes de mudarse a San Isidro, por lo que también debe adaptarse a las reglas del nuevo entorno.

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“Pero Deysi Araujo está acostumbrada a vivir en su casa, en su barrio de San Juan de lurigancho, donde todas las semanas, pues ella tenía una fiesta, invitaba a sus amigos, nadie le decía nada porque su vecino hacía la misma fiesta parecida a la de ella”, comentó entre risas.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ya no estás viviendo allá”: el consejo final de Magaly

Finalmente, la conductora reconoció que la vida en un edificio suele ser muy distinta a la de una vivienda independiente y que algunos residentes pueden ser más estrictos respecto a temas relacionados con el ruido, las reuniones sociales o las visitas frecuentes.

Por ello, aunque defendió el derecho de Deysi Araujo a utilizar las áreas comunes y celebró el fallo favorable obtenido por la exvedette, también consideró necesario que se adapte a las reglas propias del lugar donde ahora vive.

“Hay que acostumbrarse también, pues Deysi, ya no estás viviendo allá. Y los vecinos acá parecen más quisquillosos”, concluyó.

Magaly defiende a Deysi Araujo, pero le recuerda: “Ya no estás viviendo en San Juan de Lurigancho”. Captura: Magaly TV La Firme.