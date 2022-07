Esposa de Roberto Palacios toma tequila, baila y celebra su soltería tras ampay del exfutbolista

Después que Roberto ‘Chorri’ Palacios fuera captado saliendo de un hotel con una desconocida joven, su aún esposa Karla Quintana decidió pasar la página y disfrutar de su soltería. Instarándula publicó unos videos donde la expareja del deportista luce bailando y tomando muy feliz en una reunión, donde también asistió María Fe Saldaña, madre de la hija de Josimar.

Como se recuerda, Roberto Palacios fue captado por las cámaras de Magaly Medina entrando a un hotel con una desconocida joven, luego se encuentra con su esposa. Cabe recordar que en una anterior ocasión, el futbolista fue visto en una reunión bailando con otra mujer, a la cual no duda en besar y abrazar. En esta ocasión, Palacios pidió perdón y logró convencer a su esposa.

Sin embargo, todo indica que Karla Quintana ya no le dará otra oportunidad más y ha decidido seguir adelante y disfrutar de su vida. En una reunión, la guapa mujer no duda en mover las caderas y hasta tomar tequila en compañía de sus amigas, quienes la alientan en todo momento.

Aunque Quintana no se ha pronunciado, se sabe por Magaly Medina que la pareja estaría distanciada y que Chorri ya no tendría las llaves de la casa.

“Él rondaba por los alrededores de su casa como si tuviera temor de ingresar. Por cierto, le han quitado la llave de la casa. Ahora para entrar, tiene que tocar el timbre ”, señaló un día después del ampay.

ESPOSA DE CHORRI PALACIOS PUBLICÓ ORACIÓN DESPUÉS DE AMPAY

Karla Quintana ha preferido guardar silencio luego que su esposo Chorri Palacios fuera captado con otra mujer. Cabe indicar que el exfurbolista fue ampayado en dos oportunidades en menos de un mes

“Buenos días, mi señor, a ti el primero. Señor, gracias por todas tus bendiciones, porque has actuado grandemente en mi vida y me haces feliz porque estás a mi lado en todos los momentos que necesito de tu gracias y no permitas que me desanime”, se lee en las primeras líneas del texto.

“Tú eres mi roca y el castillo donde yo he construido mi vida y todo lo que soy . Gracias por estar siempre a mi lado, aunque vaya por caminos oscuros, nada temo porque tú vas conmigo. Bendícenos con tu infinito amor y misericordia. Feliz y bendecido día”, concluyó.

Foto: Instagram

MUJER QUE PROTAGONIZÓ SEGUNDO AMPAY CON CHORRI PALACIOS HABLA

Brenda Saldaña fue captada ingresando a un hotel con el ‘Chorri’ Palacios. Tras ello, habló para las cámaras de Magaly Tv: La firme y no tuvo problemas en aceptar que ingresó a dicho lugar con el exdeportista luego que le dijeran que tenían imágenes de ellos juntos.

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo pero él inició la conversación, me escribió ayer”, dijo.

“No te puedo decir que normal que esté casado pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, agregó.

Brenda Saldaña aseguró que no le preguntó al 'Chorri' Palacios por su esposa, simplemente quedaron en reunirse en un hotel.

