‘Chorri’ ya no tiene llaves de su casa: esposa tomó drástica medida luego de ampay con joven en hotel

Lo perdió todo. Tras el segundo ampay que presentó Magaly Tv La Firme hace dos días demostrando una nueva traición del ‘Chorri’ Palacios hacia su esposa de nacionalidad mexicana, algunas pruebas indican que esta vez lo habrían botado de su casa.

Como se recuerda, hace algunas semanas, el exseleccionado de fútbol, estuvo como protagonista de diversas portadas y titulares al ser captado con una mujer, que no era la madre de sus hijos. Pero al parecer, no aprendió la lección, pues ha continuado con sus “andanzas”

Luego del primer ampay, emitido hace menos de un mes, todo indicaba, que su esposa le dio una nueva oportunidad, pues se mostraron juntos en eventos públicos y en fotos que compartían en sus redes sociales. Lamentablemente este ícono del deporte peruano, no habría aprendido la lección.

NO TIENE LLAVES

Según Magaly Medina, varios testigos han presenciado a Roberto Palacios rondando su casa, sin atreverse a ingresar, por lo cual se supone que su esposa no le perdonó esta nueva infidelidad y le habría quitado las llaves.

“Él rondaba por los alrededores de su casa como si tuviera temor de ingresar. Por cierto, le han quitado la llave de la casa. Ahora para entrar, tiene que tocar el timbre”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme a tan solo un día de su escandaloso ampay.

Todo indica que esta vez el ‘Chorri’ Palacios no tuvo la misma oportunidad de su primer ampay, parece haberse distanciado de su esposa luego que la “Urraca” lo ampayara siéndole infiel por segunda vez en menos de un mes.

SEGUNDO AMPAY DEL CHORRI PALACIOS

En las imágenes se observa claramente como ‘Chorri’ sale encapuchado de un hotel con la joven identificada como Brenda Saldaña, quien comentó a los reporteros de Magaly Tv La Firme que no le preguntó si seguía casado.

“La verdad no hablamos del tema, no sé qué decirte, pero no le pregunté nada. Salimos, nos acompañamos y listo”, detalló la joven. Pero eso no es todo, tras salir del hotel, Roberto Palacios llevó a su acompañante a comprar a la Cachina. En el video se ve como ambos caminan por las galerías de distintos centros comerciales sin temor a que los vean juntos.

Sin embargo, lo que muchos critican, es la frescura con la que volvió a su casa y fue recibido por su esposa. A los pocos minutos, sin cambiarse de ropa, llevó a sus hijos a un parque para grabar la nota.

DECLARACIONES DE LA JOVEN

Brenda Saldaña, protagonista del segundo ampay, confirmó que se reunió con Roberto Palacios y reveló que él mismo le escribió un día antes de encontrarse en el hotel,

“Lo conozco desde febrero por amigos en común. Lo conocí en una fiesta de ahí nos seguimos contactando, al principio todo era amical, tema de amigos o reuniones en grupo. La verdad no hablamos hace mucho tiempo, pero él inició la conversación, me escribió ayer”, detalló ante la sorpresa de los “urracos”.

“No te puedo decir que normal que esté casado, pero qué te puedo decir, si hay imágenes, qué te puedo decir. Exactamente no sé si sigue con ella, yo no he hablado con él de ese tema, tampoco le he preguntado, sucedió y ya, sucedió el poder juntarnos un rato y ya”, concluyó sin temor a nada.

