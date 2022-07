Piero Quispe dijo que Universitario tendrá más protagonismo tras goleada sobre San Martín

Piero Quispe manifestó que Universitario tendrá mayor protagonismo en el Clausura.

Universitario de Deportes volvió a la senda del triunfo y, de qué forma lo hizo, goleó 4-0 a la Universidad San Martín por la jornada 2 del Torneo Clausura. Con este resultado, se metió entre los primeros lugares de la segunda fase de la Liga 1. Piero Quispe, futbolista ‘crema’, manifestó que la ‘U’ será protagonista en este último semestre.

“Esta goleada nos da más protagonismo, siempre salimos con la mentalidad de triunfo y gracias a Dios este día se logró”, fue lo que dijo el habilidoso ‘10′ para las cámaras de Fútbol en América.

Asimismo, el jugador de 20 años se animó a contar qué es lo que pide Carlos Compagnucci en cada partido. “El profe siempre me dice que juegue atrás de los volantes para recibir perfilado y siempre ir para delante”.

Precisamente fue lo que hizo Piero Quispe contra los ‘santos’. Pedía el balón, ahora no tan alejado del área, trataba de girar lo más rápido posible y con ello librarse de la marca de su rival, de esta forma quedó de cara a portería para rematar o jugar con un compañero en reiteradas ocasiones.

LO MEJOR DE PIERO QUISPE CONTRA LA USMP

En un recopilatorio de sus mejores jugadas en el triunfo sobre la USMP se ve las grandes cualidades del volante para ganarse en el pie a pie y para asociarse. Así sucedieron las acciones de peligro de la ‘U’. Primero, volteó y dejó atrás a Axel Moyano, vio correr a Alex Valera y le metió un gran pase. Lastimosamente, el ‘nueve’ se demoró en definir y perdió el 1-0.

Después, se hace del balón metros cerca al mediocampo, conduce y espera que Nelson Cabanillas le pase por el medio. Jugó con él y este se la devolvió en pared. Una vez dentro del área comenzó la magia. Se sacó a un ‘albo’, Álvaro Ampuero salió a la marca y tampoco pudo recuperar el balón. Piero Quispe, con un poco más de espacio, decidió patear, pero su remate fue por encima del arco. Pudo ser un golazo.

Piero Quispe tuvo grandes acciones individuales en el Universitario vs USMP

Con mucho oficio, Universitario se quedó con los tres puntos gracias a los goles de Alex Valera, Federico Alonso, Jordan Guivin y Alex Succar. Es la primera vez en el año que la ‘U’ hace cuatro anotaciones en un mismo cotejo. Lo más cercano fue las goleadas frente a la San Martín, César Vallejo y Academia Cantolao a inicio de temporada.

CRACK FUERA DE LA CANCHA

Piero Quispe no solo demuestra su calidad dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Al finalizar el Universitario vs San Martín, el canterano ‘merengue’ se encontraba a poco a abordar el bus que lo llevaría a la concentración y se percató que había un hincha que quería su camiseta. No lo dudó y sacó de su mochila su polo cumpliéndole el sueño. Gran gesto del ‘10′.

Piero Quispe le dio su polo a un hincha a las afueras del Monumental.

PRÓXIMO PARTIDO DE UNIVERSITARIO

Universitario de Deportes recibirá a Carlos Stein en la próxima fecha. El compromiso se llevará a cabo el domingo 24 de julio a las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio Monumental. Su rival viene de igualar 2-2 con Ayacucho FC en casa.

Los ‘cremas’ se ubican en la tercera casilla del Torneo Clausura con cuatro puntos, por detrás de Alianza Lima y Sporting Cristal, ambos equipos con puntaje perfecto. En cuanto al Acumulado, treparon hasta el séptimo puesto con 32 unidades.

