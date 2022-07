Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron tras cinco años de relación

Vídeo: Instagram / BruneHorna

La conductora de ‘América Hoy’, Brunella Horna, sorprendió a sus seguidores con el anuncio de su compromiso con el excongresista Richard Acuña, quien con un anillo pidió su mano para matrimonio la noche del sábado 16 de julio. La ex chica reality compartió en sus redes sociales las fotografías del emocionante momento.

Las instantáneas fueron publicadas en el Instagram de la joven influencer, donde se le ve muy contenta luciendo un anillo de compromiso. “Mi novio” se lee en la tierna postal que compartió con sus más de tres millones de seguidores.

A esta ceremonia de pedida de mano también asistió Kelly Acuña, la hermana de Richard, quien compartió un video de la pedida de mano: “she said yes (ella dijo que sí)”, escribió en la publicación.

Cabe mencionar que, el compromiso de la joven empresaria se da poco después de que asegurara que sus intensiones de llegar a casarse se desvanecían con el paso del tiempo , esto debido a que su relación ya tenía casi cinco años, y no había ninguna propuesta de matrimonio por parte del hijo de César Acuña.

“En un momento sí quería casarme, pero ahora ya no, ya se me fueron las ganas. Ya no, quiero terminar mi casa, ver mi trabajo”, aclaró la empresaria dejando atónitos a sus compañeros en el set.

BRUNELLA HORNA NO ESTABA SEGURA DE QUE RICHARD ACUÑA TUVIESE PLANES A FUTURO CON ELLA

Este hecho ocurrió en junio de este año, cuando Brunella Horna se animó a responder algunas preguntas en el juego “Mitos y verdades” que se realizaba en el magazine de América Televisión. La producción del programa planteó la siguiente pregunta: “¿Es mito o verdad que, cuando no te pide matrimonio, no le interesa tener un futuro contigo?”

“He puesto verdad. No lo sé, tal vez más adelante sí (Richard quiera tener un futuro conmigo), pero sí pienso que una relación que lleva tanto tiempo sí debería pedir matrimonio, formar una familia. No necesitan decirle nada, pero sí pienso eso”, dijo, y recordó que sus padres “llevan 30 años de casados”.

“Lo digo en general porque le puede pasar eso en sus casas. No me pongan esa canción, porque yo soy llorona. Estoy sensible desde ayer”, manifestó para evitar un momento sensible en el set.

EL DÍA QUE BRUNELLA HORNA DESCARTÓ PLANES DE MATRIMONIO CON RICHARD ACUÑA

Un episodio similar ocurrió en noviembre del 2021, cuando la influencer estuvo como invitada en el programa que ahora conduce. “¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022? “, fue de las preguntas que formuló Janet Barboza.

“Yo soy bipolar, a veces sí, a veces no. No quiero, no me provoca”, contestó la modelo a lo que rápidamente la psicóloga Lizbeth Cueva comentó. “Algo debe estar pasando ahí porque hace un tiempo querías y ahora no”.

“Uno compara, analiza y ve más allá. Hace unos meses ella estaba muy ilusionada en casarse y ahora ya no tiene esa misma actitud. Algo debe estar pasando”, afirmó la especialista.

Sin embargo, la joven empresaria negó en aquel momento que su relación con Richard Acuña haya estado pasando por momentos difíciles. “De verdad, lo digo de todo corazón, mi relación está espectacular, incluso ahorita me está escribiendo ‘amor, qué linda te ves’. Solo que no estamos pensando en boda, tenemos otros planes”.

“¿Por qué cambié? En un inicio sí, soñaba en la boda, pero hoy en día, hablamos mucho, somos un equipo y tenemos unos planes para el 2022 de seguir trabajando, apoyándonos mutuamente, esos son mis planes”, señaló la exchica reality cuando la especialista le consultó sobre su repentino cambio de opinión.

“Voy a decir la verdad, ya pasó cuatro años, ya esperé, ya me aburrí y estamos muy bien así”, agregó la modelo.

