Brunella Horna celebra su noviazgo al lado de los hijos de Richard Acuña: “Me siento súper”

La conductora de América Hoy sorprendió a sus seguidores tras publicar unas imágenes de ella mostrando su anillo de compromiso. Finalmente, Richard Acuña le pidió matrimonio, y ella dio el ansiado”sí”. Como se recuerda, la joven indicó que ya estaba perdiendo la ilusión de la propuesta de matrimonio, pues ya era 5 años de relación y hasta la fecha él no daba el gran paso.

Este sábado 16 de julio, Brunella Horna y Richard Acuña se comprometieron y hacen planes para su próxima boda. En medio de una celebración junto a amigos y familiares, el excongresista sorprendió a la rubia haciéndole la gran pregunta: ¿Quieres casarte conmigo? Tras dar la respuesta de confirmación, la pareja bailó y celebró junto a las canciones de Ezio Oliva.

“Siempre Has Sido Tú”, fue el tema que escogieron para este romántico momento. Con el fondo de un cartel iluminado que decía “She said yes”, los novios demostraron lo felices que se sentían. Brunella Horna se encargó de publicar las imágenes y repostear algunas de las publicaciones de los asistentes.

Infobae se comunicó con Brunella este domingo 17 de julio, y aunque fue escueta, expresó su emoción ante el emotivo momento que vivió el día anterior. “Gracias por las felicitaciones, me siento súper. Gracias por tus palabras, he despertado recién (risas)”, indicó la rubia, quien no ha dejado de repostear las publicaciones y felicitaciones de sus amistades y seres queridos.

Consultada por la celebración, la joven indicó que le sorprendió mucho, pero que no podía dar detalles porque justo iba a iniciar un desayuno con los hijos de Richard Acuña. Como se sabe, la conductora de América Hoy se lleva muy bien los herederos de su hoy prometido. En más de una ocasión, la joven ha posteado una reunión familiar donde ellos están presentes.

“Estoy feliz, no puedo hablar mucho ahora, justo estamos acá en la mesa con los hijos de Richard, vamos a desayunar, pero yo te agradezco por estar pendiente” , acotó la joven de 26 años, quien contará más detalles de este día especial en su programa matutino, América Hoy.

Como se recuerda, Richard tiene 37 años y dos hijos, fruto de su anterior relación. La pareja tiene 5 años de romance y, pese a que mucho se les ha molestado por no dar el gran paso al compromiso, se han caracterizado por ser una de las parejas más estables del medio.

