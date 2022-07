Geolocalización reconfirma que Juan Silva y Zamir Villaverde tuvieron una reunión

Zamir Villaverde y Juan Silva son protagonistas de audios.

La situación legal de Juan Silva sigue complicada. A pesar de que el hoy prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones había negado varias veces que no conocía ni se reunió jamás con el empresario Zamir Villaverde ante la Fiscalía y la Comisión de Fiscalización del Congreso, la realidad muestra todo lo contrario.

Según una investigación del dominical Panorama, hubo comunicaciones entre Silva y Villaverde. Por ejemplo, el 4 de noviembre de 2021, ambos personajes se llegaron a juntar. Ese día, el empresario le habría entregado 100 mil dólares al excolaborador del presidente Pedro Castillo a cambio de la adjudicación para la construcción del puente Tarata en la región San Martín.

Como se recuerda, la conversación fue difundida por el programa ‘Combutters’, que se trasmite por la señal de Willax Tv bajo la conducción de Phillip Butters.

“Los amigos de Tapusa (integrante junto a Termirex del Consorcio Puente Tarata III) han mandado acá, me han mandado un presente para usted (se escucha el sonido de que se abre una maleta), cien grandes para usted. Este es un pequeño, aún no cobran nada, pero es un presente de una buena señal”, le dice Zamir Villaverde a Juan Silva.

Transcripciones de un supuesto audio entre el empresario Zamir Villaverde y el exministro Juan Silva. VIDEO: Willax

“No es la primera que me han mandado de Tarata para que sepas, me lo han mandado con todo y maleta. Esta es la primera gestión que hemos logrado”, agrega el empresario, de acuerdo a la transcripción. A lo que el exministro contesta: “Sí, sí claro”.

En otro momento de la conversación, Villaverde se refiere al exdirector ejecutivo de Provías, José Cortegana, como “un peligro” y expone sus razones para retirarlo del cargo, como denuncias por agresión y violencia familiar.

“Él se presenta donde los chinos y se presenta como asesor de la viceministra y que tiene llegada al ministro. Así habla él”, se escucha decir al encarcelado empresario, a lo que el exministro respondió: “Lo voy a poner en su sitio”.

Este presunto audio entre ambos, que confirmaría la hipótesis sobre una organización criminal dentro del MTC, ya se encuentra en el despacho de la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro y dataría del 4 de noviembre del 2021.

COORDINACIONES

El empresario Zamir Villaverde, quien cumple 24 meses de prisión preventiva en el penal Ancón I por el caso Puente Tarata III-Provías Descentralizado, y el hoy prófugo exministro de Transportes, Juan Silva, sí coordinaban y hasta se reunían desde octubre del año pasado. Esto se confirmó tras la difusión de un nuevo audio en el programa “Combutters” de Willax.

En la grabación, que dataría del 18 de octubre de 2021, se escucha que Silva y Villaverde hablan con una tercera persona que aparentemente trabajaba para el entonces colaborador del presidente Pedro Castillo. Además, ambos personajes fijan un encuentro en el ministerio de Transportes tras un viaje que Silva debía realizar al Cusco.

Audio de Zamir Villaverde y Juan Silva

TRANSCRIPCIÓN DEL AUDIO

Silva: Yo le voy a dar tu número para que te llame.

Villaverde: Sí, sí, dale este número.

Silva: Díctame tu número, díctame tu número. Anota, Angélica, el número de un pata. No, no, anota tu primero. ¿Tienes para que anotes ahí?

Villaverde: Ya, 997046843.

Silva: Ya te dicto, o díctame tú, 997046843. Que le llame a ese número y que le diga de parte mía, que le llame a Marco. Él le va dar instrucción respecto a eso que me dijiste.

Villaverde: Don Juan, más bien que me escriba un WhatsApp porque yo no estoy contestando llamadas desconocidas, que me escriba un WhatsApp.

Silva: Que te escriba un WhatsApp de mi parte, ya de ahí ya que te llame. Ya, listo, ya, bacán.

Villaverde: Así es. Yo le llamo. Así es. Don Juan, entonces mañana estoy yendo un ratito para avisarle tres cositas que tengo ahí que ya son ganadores.

Silva: Ya, en la noche porque voy a viajar al Cusco, en la noche estoy acá, ahí conversamos.

Villaverde: Ya, en la noche entonces, don Juan. Ahí le voy a decir, tenemos un resultado ya que estoy contentísimo de decirle.