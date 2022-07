Congresista Rosselli Amuruz pide citar al ministro Félix Chero por declaraciones sobre eventual cierre del Parlamento

La congresista Rosselli Amuruz (Avanza País) presentó una solicitud formal para invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, para que explique sus recientes declaraciones en una entrevista con Radio Exitosa, donde deslizó la posibilidad de recomendarle al presidente Pedro Castillo para que cierre el Parlamento.

“Ante las lamentables declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, que amenaza con un posible cierre al Congreso y genera inestabilidad en el país, he solicitado a la Comisión Permanente se le invite en la próxima sesión para conocer su descargo”, escribió Amuruz en su cuenta de Twitter, donde adjuntó el oficio dirigido a María del Carmen Alva, presidenta del Congreso.

Durante una entrevista en Exitosa Noticias, y para sorpresa de muchos televidentes, el ministro Félix Chero advirtió que confía en que la nueva Mesa Directiva genere líneas de consenso, porque de lo contrario, considera que se evaluaría la disolución temporal del Congreso.

“Siempre he pensado y lo he transmitido, no solo al presidente sino al Consejo de Ministros, que quebrantar el orden democrático, corroer las instituciones democráticas, no es saludable para el país. Queremos en todo lo posible evitar mayores problemas”, indicó.

También dijo que existen decisiones constitucionalmente viables y que habilitan lo que pretende plantear al Jefe de Estado, pero que deben ser la última opción. “Particularmente creo que cerrar el Congreso de la República o lanzar un misil de cuestión de confianza es generar mayor provocación y confrontación, pero que quede claro que es legítimo hacerlo y lo tenemos pensado”, puntualizó.

“Confió que en la recomposición de la Mesa Directiva se tengan integrantes que puedan generar líneas de consenso que permitan dialogar, agendar un proyecto de Gobierno conjunto entre el Ejecutivo y Legislativo, de lo contrario se evaluará en su momento. No descartamos ninguna posibilidad”, acotó.

Por otro lado, el funcionario sostuvo que, en su calidad de ministro de Justicia, tiene como opción recomendar en caso no se logre un acuerdo, ante el presidente Pedro Castillo, que se disuelva el Congreso de la República.

“Como ministro de Justicia y Derechos Humanos soy el asesor del mandatario y del Poder Ejecutivo; por lo cual estoy convencido que la habilitación constitucional (para disolver el Congreso) la tenemos. Estamos informados del tema”, precisó.

“Si me preguntan si el presidente o el premier o el Consejo ha discutido o evaluado esta posibilidad, te digo con sinceridad que aún no lo hemos hecho, porque no lo consideramos oportuno. Pero no está descartado”, enfatizó Félix Chero ante las interrogantes de Nicolás Lúcar esta noche en Exitosa Noticias.

APOYA A PEDRO CASTILLO

Como se recuerda, hace algunos días, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, ratificó que el Gobierno de Pedro Castillo, respeta todas las decisiones del Poder Judicial y los organismos autónomos.

Asimismo, indicó que se cumplirá con la decisión del Poder Judicial para dejar en libertad al empresario Zamir Villaverde, en el marco del caso Puente Tarata III.

“Entiendo que el Poder Judicial lo evaluó, luego que el Ministerio Público ha presentado la propuesta y nosotros, tratándose de un mandato judicial, vamos a cumplir con ello”, señaló el ministro ante la presencia de los medios de comunicación.

Al ser consultado también por la prensa, sobre una supuesta entrega de dinero a Zamir Villaverde al Presidente de la República, a través del exministro de Transportes Juan Silva, el titular de Justicia manifestó que se trata de diálogos entre terceras personas que no tienen vinculación con el Jefe de Estado.

“Es algo que se ha venido sosteniendo y, sin lugar a dudas estando en un proceso de investigación, tendrá que concluirse para determinar presuntas responsabilidades. Hasta el momento no existe una vinculación directa de las acusaciones contra el presidente Castillo y menos aún datos corroborados”, concluyó