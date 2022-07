Ministro de Justicia evalúa reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años

Ministro de Justicia indicó que el diálogo con los gremios de transportes no se ha agotado. Foto: Andina

Félix Chero, ministro de Justicia, brindó una entrevista en exclusiva para Canal N en donde se pronunció sobre un nuevo proyecto de ley para reducir la edad de la responsabilidad penal en el país de 18 años a 16 años, con la finalidad de tomar medidas y combatir la inseguridad ciudadana.

Durante el diálogo, el titular del Minjus, sostuvo que una modificación de esa naturaleza permitiría sancionar a menores de edad que delinquen y que incluso incurren en delitos muy graves, como el sicariato, y que por su edad no pueden ser juzgados.

“Pensamos trabajar un proyecto de ley incluso para ver cómo establecemos la responsabilidad penal a partir de los 16 años, por ejemplo. Lo estamos trabajando, porque consideramos que un sicario que mata a una persona, pone en zozobra a la sociedad, puede determinarse que la pena pueda ser para criminalizar ya no a partir de los 18 años, sino a los 16 años. Estamos evaluando eso”, acotó.

Ante esto, expresó que ya el Tribunal Constitucional resolvió en el 2012, a propósito de las relaciones sexuales entre menores de edad, que los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18 años, tienen libertad para desenvolver su vida psicobiológica. “Entonces tiene toda la razonabilidad para poder determinar y asumir los actos y consecuencias”, concluyó.

Por otro lado, Chero Medina anunció que este 4 de julio, o más tardar el 5, se presentará al Congreso el proyecto de ley del Ejecutivo que sanciona la difusión de información reservada en investigación penal, tras descartar que dicha iniciativa pretensa recortar la labor de los periodistas.

“El proyecto fue aprobado por unanimidad por el Consejo de Ministros, se está consensuando la redacción con el canciller (César Landa), entendemos que el canciller maneja muy bien la línea constitucional, solicitó aportar algunas precisiones, y el proyecto se estaría enviando mañana (lunes) o el día martes al Congreso sin ningún inconveniente”, precisó.

Designación del procurador

El titular de Justicia informó, durante esta entrevista, que su sector propondrá que la designación del Procurador General anticorrupción sea por concurso público, y no por designación del presidente de la República.

“Ni siquiera por ser un tema de autonomía debería ser designada por el presidente de la República. Creo que el procurador general de la República debe ingresar por concurso público, por una comisión que transparente esos actos. Eso si lo tengo pensado porque desde Justicia sí podemos hacer ese planteamiento”, dijo.

Sobre la labor que realiza la procuradora general María Caruajulca, en los casos fiscales relacionados al gobierno y al presidente Pedro Castillo, manifestó que por ley la procuradora es autónoma, y que él como ministro no puede interferir, así que un cuestionamiento a su labor, en un caso específico, debe ser respondido por la misma funcionaria.

Antes de culminar, sostuvo que las investigaciones no solo debería centrarse en casos relacionados con el actual gobierno, sino también en los gobiernos anteriores, que tiene carpetas fiscales con “letargo procedimental”.

“Me parece sumamente importante. Se tiene que potenciar y se tiene que dar el presupuesto para este tipo de órganos especializados. Sin embargo, debería ser para todos los casos, no solamente para este gobierno. No olvidemos que tenemos una serie de casos de otros gobiernos que están en un letargo procedimental, que no avanzan”, refirió.

