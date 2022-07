Martín Vizcarra insiste en adelanto de elecciones como salida a la crisis política

Las figuras políticas siguen pronunciándose sobre las medidas a tomar a fin de salir de la crisis política que atraviesa el país. Hay quienes señalan que la solución es la vacancia del presidente Pedro Castillo, otros la toma del poder por el Congreso y también los que plantean un adelanto de elecciones generales como alternativa. En este último grupo se encuentra el expresidente Martín Vizcarra.

El líder de la agrupación Perú Primero ha señalado que “no hay liderazgo, hay ineficiencia y encima le aumentamos los presuntos actos de corrupción que semana a semana se denuncian en los medios de comunicación. Entonces, es un Gobierno que no tiene la confianza de la población”. Sin embargo, la gestión de Pedro Castillo no fue el único en poder en recibir críticas, sino también el legislativo.

Sobre el Congreso, Vizcarrá indicó que ahí solo priman los intereses particulares y de las bancadas y mencionó la contrarreforma de la Sunedu como ejemplo. “Los peruanos y peruanas no nos merecemos resistir cuatro años del desgobierno que tenemos en el Ejecutivo y Congreso”, expresó para justificar el adelanto de elecciones generales.

Lo dicho en Arequipa también ha sido mencionado recientemente en una visita a Huancayo en la que calificó de deficiente la labor de Pedro Castillo en el poder. El exfuncionario también insistió en su recomendación de realizar nuevas elecciones generales, donde se convoque a un nuevo Ejecutivo y Legislativo y el país tenga, nuevamente, la opción de elegir a los nuevos líderes en el poder.

“Mi opinión siempre es clara y directa, lo único que queda aquí es un adelanto de las elecciones generales, donde todos los peruanos y peruanas elijamos por un buen presidente o presidenta, pero también por un nuevo Congreso. Esa es la única salida que yo veo en estas circunstancias por la que estamos atravesando en el Perú”, refirió a Canal N.

Martín Vizcarra llegó hasta la ciudad blanca para presentar los avances de la conformación de Perú Primero, partido político con el que ha asegurado postular en las elecciones del 2026. Sin embargo, no ha mencionado si planea hacer lo mismo en un eventual adelanto de elecciones. Entre los principales anuncios se mencionó la pronta presentación del expediente de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

El expresidente señaló que su partido en Arequipa cuenta con comités provinciales en Arequipa, Caylloma, Condesuyos y Camaná. Mañana, viernes 15 de julio, Vizcarra recibirá una condecoración por parte del alcalde distrital de Yanahuara, Anghelo Huerta. La decisión le han valido varias críticas a la autoridad. Sin embargo, se desconocen los motivos exactos por los que sería condecorado. Solo se conoce que se busca resaltar a trayectoria política del expresidente de la República, a pesar de que actualmente es investigado por corrupción cuando era gobernador regional de Moquegua entre 2011 y 2014.

Una presentación similar fue la que hizo en su reciente visita a Huancayo en el que se le vio junto a su esposa luego de la revelación de conversaciones privadas con un excandidata al Congreso de Somos Perú y la viralización del tema musical “Mi bebito fiu fiu”.

En el marco de esta visita, Vizcarra se reunió con los dirigentes de su partido en la ciudad, e inauguró un local del comité provincial de Huancayo. A su vez, el exmandatario dialogó con sus simpatizantes sobre distintos temas. Posteriormente, el ex jefe de Estado se trasladó a Chupaca para realizar la apertura de otro local.

