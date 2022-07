Joven sufre el robo de sus ahorros: delincuentes compraron chip a su nombre y vaciaron su cuenta

Daysi Cruz vive una pesadilla luego que unos delincuentes solicitaran una reposición de chip con su nombre y lograran vaciar su cuenta bancaria donde tenía todos sus ahorros guardados y el dinero de su CTS. La joven ya estableció las denuncias correspondientes a la entidad bancaria y la compañía de teléfono, pero éstas han negado responsabilidad alguna.

Según mencionó la joven en diálogo con América Noticias, unos sujetos lograron adquirir un chip de la empresa Entel para luego adaptarlo a un nuevo celular y poder realizar la transferencia de S/6,204, monto que ella tenía depositado en el banco Pichincha.

La víctima contó que se dio cuenta del robo cibernético tras recibir un mensaje de texto en su celular, donde le informaban que su orden, referida a la reposición de un nuevo chip, había ingresado de forma exitosa.

“Segundos después de ese mensaje es donde yo pierdo totalmente la línea. Yo no había reportado ningún robo, ninguna pérdida de mi equipo para que me puedan anular la línea”, indicó.

La joven señaló que intentó contactarse con el banco Pichincha, pero no le brindaron la atención correspondiente. Mientras esto sucedía, los delincuentes, quienes tenían todos los datos personales de su víctima, afiliaron un nuevo dispositivo a su cuenta y aumentaron el saldo para hacer transacciones electrónicas.

Luego, la joven llamó a la empresa telefónica de Entel, y mientras conversaba con un representante, los ladrones continuaron su operación y terminaron robando todo su dinero. Se conoció que los malhechores realizaron una transferencia a una cuenta de una mujer identificada como Miriam Hurtado Ccapacca, en el banco Scotiabank.

“La banca móvil se actualiza y es ahí donde veo que tenía un saldo de S/66. Ahí entré en desesperación, no sabía qué hacer”, añadió. Ese dinero fue retirado ese mismo día en diferentes agencias.

Daysi Cruz admitió que su tarjeta se había perdido y nunca bloqueó la cuenta. “No estoy involucrada en ninguna denuncia, ni el robo de un dinero. Voy a poner mi denuncia para limpiarme de esto. No sabía del dinero (...)También exijo a Entel porque es parte de su responsabilidad porque han vulnerado su seguridad. Cómo una extraña me va a reemplazar a mí y simplemente anular mi línea y vaciar mi cuenta. Acá también por parte de la entidad bancaria que es Pichincha, cómo no alertan”, acotó.

BANCO PICHINCHA Y ENTEL NIEGAN RESPONSABILIDAD DEL CASO

Luego de difundirse el caso de robo cibernético, el banco Pichincha emitió un comunicado donde señala que la joven fue víctima de suplantación de identidad en un procedimiento a través de la empresa de telecomunicaciones, bajo la modalidad “SIM Swapping” (clonación de chip) con la que obtuvieron un duplicado del chip de su teléfono móvil.

La entidad bancaria desligó toda responsabilidad al asegurar que “a pesar de la suplantación del chip, acceder a las cuentas o aplicativo móvil solo es posible si se cuenta con el usuario digital y la clave secreta del cliente”.

El banco Pichincha señaló que una vez reportada la denuncia se procedió con la cancelación de la tarjeta y usuario digital. “Culminado el proceso de investigación le informamos que el análisis confirmaba que la transferencia se realizó con el usuario y contraseña secreta que solo el cliente la conoce”, precisó.

“Todos los registros evidencian que no hubo vulneración a ningún procedimiento del banco y que cada operación fue confirmada al correo y número de celular registrados por la señora Cruz. Le hemos comunicado a nuestra cliente que lamentamos que haya sido víctima de un ciber ataque y que el mismo no se ha producido a consecuencia de la vulneración de algún protocolo de seguridad del Banco, poniéndonos a su disposición para cualquier acción que decida realizar contra los responsables del mismo”, añade la entidad bancaria.

Por su parte, Entel también desligó responsabilidad al señalar que la joven se vio afectada por mecanismos criminales que trasgreden procesos de control biométrico a través del uso de suplantación de identidad.

“Contamos con las medidas de seguridad de acuerdo con la normativa vigente, las que cumplimos estrictamente y con rigurosidad. Además, constantemente revisamos nuestros protocolos para poder identificar posibles mejoras dentro de cualquier proceso”, señaló.

