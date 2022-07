Un adolescente sufría un robo, logró escapar pero fue arrollado por un Ford Falcon

Un joven de 15 años se salvó de milagro luego de ser atropellado por un auto cuando intentaba escapar de un robo. Si bien el vehículo intentó frenar al ver que la víctima cayó al asfalto, terminó impactando contra la cabeza del muchacho, según puede verse en los videos de las cámaras de seguridad de la zona . El hecho delictivo tuvo lugar en el oeste del Gran Buenos Aires.

El lamentable episodio ocurrió a las 16.30 horas del jueves 14 de julio en Morón, precisamente entre las calles Eva Perón y Sánchez, y fue registrado por cámaras que muestran el tenso instante. Previo al violento suceso, tal como muestran las filmaciones, las calles de la zona se encontraban vacías. El chico se disponía a cruzar la calle cuando, desde atrás, fue abordado por dos ladrones, uno de ellos, de buzo rojo, es el que busca quitarle sus pertenencias. Cuando este intentó interceptarlo, ambos forcejearon hasta que la víctima cayó al suelo. Fue allí cuando sufrió el impacto de la pesada carrocería del antiguo auto, un Ford Falcon de color rojo. Afortunadamente el muchacho no recibió ningún daño y se encuentra en buen estado.

Tras la breve pelea, y al ver que la víctima caía al piso, y por consecuencia sería atropellada por el auto, el ladrón se dio inmediatamente a la fuga. De esta manera, cruzó la vía a toda velocidad. Tal era su apuro por despegarse de la situación que ni siquiera miró al otro lado cuando decidió cruzar la segunda vía, cuyo tránsito venía en mano contraria. Por su parte, su cómplice decidió tomar más distancia aún, ya que no se involucró en el forcejeo y huyó rápidamente al ver que su compañero tiraba a la víctima al asfalto.

Una vez que se da a conocer la situación, policía de la zona comenzó la búsqueda de los autores del robo. En ese trance fue que, a unas pocas cuadras, se dieron con que un grupo de vecinos habían aprehendido a los delincuentes. En un aparente intento de justicia por mano propia, los golpearon hasta que fueron asistidos por los oficiales . Según precisaron fuentes vinculadas a la investigación, se trata de un joven de 15 años que no registra antecedentes penales. Y si bien quedó imputado por tentativa de robo simple, el fiscal de menores dispuso su liberación, notificación y entrega a sus padres.

Inseguridad en Zona Oeste

Semanas atrás, otro hecho delictivo se vivió en el oeste del conurbano bonaerense. La policía detuvo a 10 personas en el marco de una causa por robos de auto. Sin embargo, el foco estuvo en uno de los aprehendidos, ya que se trataba del joven que interpretó a Carlos Tevez en la conocida serie de Netflix.

“Dylan” se había hecho conocido por ser uno de los actores nacidos en Fuerte Apache que consiguió un papel en la serie sobre la vida de Tevez que Netflix estrenó en 2019. “Yo nunca me había imaginado actuar”, le decía allá por 2019 Dilan Tomás Eduardo Vera, a la cuenta oficial de la empresa tras interpretar a Víctor en la serie sobre la vida de Carlos Tevez. Y contaba: “Con lo que gané por hacer Apache me compré ropa, una moto y me construí mi habitación”.

El chico llegó al set gracias a la directora de su colegio y a la encargada del casting, y en Apache interpretó a dicho personaje, un conocido del Uruguayo, amigo de la infancia del futbolista y ahora entrenador de Rosario Central.

En la causa en la que “Dylan” y otras nueve personas más fueron detenidas se investigan los delitos de robo automotor (5 hechos), robo agravado por uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y de arma de uso civil, tenencia de estupefacientes para consumo personal y encubrimiento

Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que el arresto de “Dylan” se dio en el séptimo objetivo que tenía la Policía Bonaerense de los 19 que se allanaron en el marco de la causa que investiga la Justicia de Morón, y luego de que el cabecilla de la banda fuera asesinado por un comerciante el viernes pasado en Ramos Mejía luego de haberle robado la camioneta a un vecino.

“Dilan Vera está acusado de robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”, ampliaron las fuentes consultadas por este medio sobre “Dylan”. Y explicaron que se le imputan tres robos de autos: “Dos en Castelar Norte y uno en Palomar”.

En la causa en la que “Dylan” y otras nueve personas más fueron detenidas se investigan los delitos de robo automotor (5 hechos), robo agravado por uso de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de guerra y de arma de uso civil, tenencia de estupefacientes para consumo personal y encubrimiento. E intervienen las fiscalías 4, 3 y 8 de Morón. Se secuestraron seis armas.

