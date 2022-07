Mónica Cabrejos llena de halagos a Brunella Horna y confiesa que es su “ídola”

Periodista se presentó en programa de Magaly Medina y envió contundente mensaje a la novia de Richard Acuña.

Hace algunos días, la conductora del programa “Al Sexto Día”, desató gran polémica al filtrase un video donde mientras realiza su show de stand up “Soltera y liberada” se burla de Brunella Horna cuestionando su inteligencia.

Por ese motivo, este último jueves 14 de julio, aprovechó los minutos de entrevista con Magaly Medina, para aclarar que no siente nada contra la compañera de conducción de Ethel Pozo, y que, por el contrario, la admira y respeta porque la considera una mujer emprendedora y muy trabajadora.

“En realidad solo es un juego de palabras. Brunella corazón, eres mi ídola. Me gusta su inteligencia de Brunella, no es broma, te lo digo en serio, hasta las cositas en las que se equivoca la gente la mira con gracia... es una ‘brunellada’”, precisó la conductora ante la “Urraca” que no paraba de reír a carcajadas.

Mónica Cabrejos también señaló, que su forma de ser va más allá de un humor blanco, por lo cual realiza comentarios sarcásticos que solo forman parte del show que presenta en el teatro y que no tiene nada personal contra los personajes públicos que pueda mencionar como parte de situaciones prácticas y cotidianas.

“Que quede claro que yo no destruí a Brunella Horna en mi show. Me parece una joven encantadora y si la mencioné en mi stand up, es porque siempre busco vincular a personajes públicos y mediáticos que se puedan identificar en cuestión de segundos”, explicó la exvedette.

Asimismo, Mónica Cabrejos le agradeció a Magaly Medina por la mención ya que su show se llenó. “Tú tienes el verdadero poder y no te lo da tu novio, todo lo que mencionas se llena”, indicó en vivo, a lo cual la “Urraca” le dijo que apoya todo lo que le gusta y le parece correcto.

Por otro lado, la también actriz aseguró no considera nada de malo que Brunella Horna revelera que conoció a Richard Acuña cuando le fue a pedir auspicios para los damnificados del norte. “Cada pareja tiene su historia de amor, cada relación es un mundo aparte que no tenemos por qué meternos ni cuestionarlos”, subrayó ante cámaras.

REVELÓ QUE ADMIRA A CONDUCTORA DE AMÉRICA TELEVISIÓN

Ante las preguntas de Magaly Medina, quien en todo momento le pidió confesar si tuvo algún problema con la conductora de “América Hoy”, Mónica Cabrejos solo llenó de elogios y buenos comentarios a su colega de televisión.

“La relación que tienen Brunella Horna y Richard Acuña, me parece linda. Ellos se conocieron y se enamoraron, hay muchas chicas como ella que no quieren estudiar y está bien, a mí Brunella me parece encantadora”, enfatizó la conductora de “Al Sexto Día”.

FRASES QUE INCOMODARON A BRUNELLA HORNA

Sin embargo, Magaly Medina, emitió un informe especial sobre lo acontecido, recordando algunas de las frases que incomodaron a la nuera del político César Acuña. “Ella es la niña prodigio de Chollywood, antes de cumplir los 18 años ella ya sabía cuál era el secreto del éxito: el auspicio”, se le oyó decir durante su show en la Estación de Barranco a la también escritora.

Pero eso no es todo, la presentadora oficial de Panamericana Televisión, contó detalles muy íntimos de Brunella Horna sobre sus estudios y calificaciones.

“Ella realmente no tuvo ni que estudiar porque se dio cuenta rápidamente que el éxito no radica en ir a la universidad, el éxito radica en ser la novia del hijo del dueño de la universidad”, comentó desatando la risa de su público.

